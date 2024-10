Legia Warszawa po całkiem niezłym początku sezonu wpadła ostatnio w duży kryzys. Nie dość, że poległa z Rakowem oraz Pogonią, to nie była w stanie pokonać Górnika Zabrze. Mimo że wygrała w czwartek z Betisem 1:0, nie przekonało to prezesa Mioduskiego. - Legia szuka trenera. To nie jest żadna tajemnica. Legia dzwoni. Wiem, że te kierunki są raczej zagraniczne - przekazał dziennikarz Piotr Kamieniecki, zaznaczając, że kluczowy w kontekście przyszłości Goncalo Feio będzie niedzielny mecz z Jagiellonią.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Goncalo Feio może nie utrzymać posady. Legia ma dwóch trenerów na liście życzeń

- Szkoleniowiec nie może być wiecznie kłótliwy, nie może opowiadać na konferencjach prasowych większych bajek od Jose Mourinho, bo jemu nikt nie dorówna - przekazał ostatnio Wojciech Kowalczyk, który apelował o zmiany wewnątrz klubu. Dodał, że już teraz rozpocząłby budowanie drużyny na przyszły sezon, gdyż ten w kwestii tytułu mistrza Polski, "jest raczej przegrany".

Fatalne wyniki Legii spowodowały, że Dariusz Mioduski i jego współpracownicy zaczęli prężnie działać. Tak przynajmniej można wywnioskować po słowach dziennikarza Romana Kołtonia. - Nie ukrywamy tego, co wiemy. Wiemy, że dwóch trenerów z Hiszpanii jest na liście Legii Warszawa. To jest fakt niezaprzeczalny, bo ten klub nie może pozwolić sobie na to, by nie walczyć o mistrza Polski - oznajmił na antenie Prawdy Futbolu.

Były prezes PZPN Zbigniew Boniek uważa, że limit trenera Feio się wyczerpał. Dodał, że najbliższe spotkania mogą być dla niego albo odskocznią, albo trumną. - Według mnie robią już takie sondaże, to jest normalne. Prawie wszystkie drużyny, które mają taką ideę (zmiany trenera - red.), starają się być na to przygotowane - stwierdził. Sam szkoleniowiec jest jednak pewny, że ma zaufanie piłkarzy. I to jest dla niego najważniejsze.

- Kiedy mówię, że zawodnicy u mnie nie byli, to możesz być pewien, że tak było. Jeszcze raz zapewniam: moje relacje z drużyną są bardzo dobre - powiedział Konradowi Ferszterowi ze Sport.pl. Po 10. kolejkach ligowych Legia zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 15 pkt. Jej strata do liderującego Lecha Poznań wynosi aż 10 pkt.