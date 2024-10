Salah z hitowym transferem? Gwiazdora Liverpoolu kusi absolutny gigant

Przed sezonem wiele osób zastanawiało się jak będzie wyglądać Liverpool już bez Juergena Kloppa. Czy razem z Niemcem nie odejdzie również radość i energia w grze "The Reds"? Czy Mohamed Salah, ostatni ze słynnego trio Salah-Firmino-Mane, a zarazem piąty najlepszy strzelec w historii klubu, utrzyma niesamowitą skuteczność? Jak dotąd na Anfield nie widać żadnej degrengolady. Zespół pod wodzą Holendra Arne Slota wygrał osiem z dziewięciu dotychczasowych meczów, a Salah ma już sześć goli i pięć asyst.

Salah goni największe legendy. Czy będzie miał okazję robić to dłużej?

Nie wygląda zatem, by Egipcjanin zamierzał zwolnić, a ma kogo gonić. Jest już piątym najlepszym strzelcem w historii Liverpoolu z dorobkiem 217 goli. W tym sezonie spokojnie może przegonić czwartego Billy'ego Liddella (228 goli), a kto wie, może nawet Gordona Hodgsona (241). Lidera, Iana Rusha (346) raczej nigdy nie dogoni, a wicelidera Rogera Hunta (285)... to zależy co stanie się w najbliższych miesiącach. Nie wiadomo bowiem, czy nie jest to ostatni sezon Salaha na Anfield.

Jego kontrakt wygasa wraz z końcem bieżących rozgrywek. Podobnie zresztą jak Trenta Alexandra-Arnolda i Virgila van Dijka. Na ten moment nie ma informacji o rychłym przedłużeniu tych umów, choć Liverpool z pewnością będzie próbował. Jednak "The Reds" muszą liczyć się z konkurencją. Alexander-Arnold od dawna łączony jest z Realem Madryt, natomiast w przypadku Salaha na horyzoncie pojawił się inny gracz.

PSG chce wykorzystać opieszałość Liverpoolu. Już szykują ofertę

Mowa o PSG. Angielski dziennik "The Sun" donosi, że paryżanie czyhają już, by wykorzystać okazję i sprowadzić Salaha bez płacenia Liverpoolowi czegokolwiek. Wierzą, że przed Egipcjaninem jeszcze co najmniej trzy lata gry na najwyższym poziomie i są gotowi zaproponować mu kontrakt właśnie na tyle oraz większe pieniądze, niż nawet Liverpool będzie w stanie. Szczególnie że mimo zainteresowania ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, Salahowi ma się tam nie spieszyć, bo woli pozostać w piłkarskiej elicie. Egipcjanin bywał już łączony z przenosinami do Paryża, począwszy od 2021 roku, ale jak dotąd zawsze były to tylko pogłoski.