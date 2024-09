Była gwiazda Legii zdradza, jak go potraktowano. "To było bardzo aroganckie"

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Blaz Kramer pozostanie w Legii Warszawa i wypełni kontrakt, który wygasał latem przyszłego roku. Słoweński napastnik był dwukrotnie blisko odejścia z klubu: najpierw miał ofertę z tureckiego Konyasporu i pojechał nawet podpisać umowę, ale później niespodziewanie wrócił do Warszawy. Następnie zainteresowany nim był Slovan Bratysława, ale tam również nie trafił 28-latek. Udało się za trzecim razem i oficjalnie Kramer opuścił Legię, przenosząc się do Konyasporu w ubiegłym tygodniu.

Blaz Kramer zdradził kulisy rozmów ze Slovanem Bratysława

A czemu upadł temat przenosin Kramera do Slovana Bratysława? W końcu oba kluby były już dogadane na transfer i Słoweniec był blisko spełnienia marzenia i zagrania w klubie, który występuje w Lidze Mistrzów.

-Tak mówiłem i to jest prawda. Zresztą, to marzenie nie tylko moje, ale każdego trenera i piłkarza. Tyle że w moim przypadku nie za wszelką cenę. Sposób, w jaki zostałem potraktowany przez działaczy Slovana sprawił, że nie zdecydowałem się na ten transfer - powiedział Kramer w rozmowie z portalem goal.pl.

W rozmowie Kramer został zapytany o to, co rozumie przez to traktowanie. - Ich podejście do mnie. Było bardzo aroganckie. Nie czułem się dobrze, będąc tak traktowanym. Może myślą, że jak awansowali do Ligi Mistrzów, to każdy do nich przyjdzie. No tak to nie. OK, niektórzy się skuszą, ale ja przy takim podejściu nie zamierzałem podpisywać umowy. Wolałem zostać w Legii - stwierdził.

Ostatecznie trafił do tureckiego Konyasporu. Ile Legia zarobiła na transferze Kramera? Według medialnych informacji Turcy mieli zapłacić milion euro z bonusami, a sam zawodnik miał zarabiać około 650 tys. euro netto rocznie, czyli ponad dwa razy więcej niż w Warszawie.

Blaz Kramer rozegrał dla Legii Warszawa 57 spotkań, w których zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Z warszawskim klubem wygrał Puchar i Superpuchar Polski.