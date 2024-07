Wszystko jasne ws. Marciniaka! PZPN ogłasza

Szymon Marciniak podczas Euro 2024 poprowadził tylko dwa spotkania. Polak wskazywany był jako główny kandydat do sędziowania finału, ale finalnie był tylko sędzią technicznym. W międzyczasie w mediach pojawiły się informacje, że otrzymuje on bardzo lukratywne oferty od władz ligi amerykańskiej i ligi saudyjskiej, by w kolejnym sezonie prowadzić mecze w tych krajach.

PZPN wyjaśnił sprawę Szymona Marciniaka. Nie zacznie sezonu ekstraklasy

Do tych plotek tuż przed startem ekstraklasy postanowił odnieść się PZPN. - Żadnych sygnałów nie było. Poruszaliśmy się jedynie w spekulacjach medialnych. Do nas nie wpłynęło żadne oficjalne zapytanie. Zarówno od Szymona, jak i też innych instytucji, takich jak UEFA, FIFA, bądź innych światowych federacji. Nic mi nie wiadomo, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić - powiedział sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski w rozmowie z TVP Sport.

Oznacza to, że Marciniak dalej będzie pracował przy meczach ekstraklasy i w tej kwestii polscy kibice mogą być spokojni. Okazuje się jednak, że po Euro 2024 nie wróci od razu na polskie boiska, bo odpoczywa po poprzednim sezonie.

"Sędzia Szymon Marciniak przebywa na zasłużonym i wcześniej zaplanowanym urlopie za zgodą Kolegium Sędziów PZPN" - poinformowało "Przegląd Sportowy" Biuro Prasowe PZPN. Marciniak nie poprowadzi więc ani jednego meczu pierwszej kolejki ekstraklasy.

Najwcześniej arbiter wróci do pracy w drugiej kolejce ligi. Niewykluczone jednak, że jego urlop potrwa dłużej. "Obsada na drugą kolejkę zostanie zgodnie z zasadami upubliczniona 25 lipca" - przekazał PZPN, nieco ukrywając najbliższą przyszłość 43-latka.

Pierwsza kolejka ekstraklasy rozpocznie się w piątek 19 lipca od meczu Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice. Spotkanie rozpocznie się o 18:00, a 2,5 godziny później zagrają Śląsk Wrocław i Lechia Gdańsk.