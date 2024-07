Burza po decyzji Rakowa. Rozwścieczyli kibiców. "Chyba was powaliło"

Raków Częstochowa po niezbyt udanym ostatnim sezonie, gdy jako obrońca tytułu zajął dopiero siódme miejsce w ekstraklasie, w nadchodzących rozgrywkach będzie chciał znacznie poprawić ten wynik. Pomóc mają w tym wracający do klubu Marek Papszun oraz kilku nowych piłkarzy - Patryk Makuch, Vasilios Sourlis czy Kristoffer Klaesson. A tuż przed startem ekstraklasy przekazano informację dotyczącą planów na najbliższe dni, która wywołała niemałe poruszenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalnie odlecieli! Co za ceny w Berlinie

Raków Częstochowa przekazał ważne wieści ws. koszulek. W komentarzach zawrzało

Częstochowianie zainaugurują sezon meczem z Motorem Lublin, zaplanowanym na niedzielę 21 lipca (godz. 20:15). Z tego powodu duże zdziwienie wywołało opublikowane w czwartek wideo zapowiadające prezentację nowych koszulek. To dlatego, że pojawiła się tam data 27 lipca, czyli sześć dni po pierwszym spotkaniu.

Wiele komentarzy pod wpisem Rakowa ma w zasadzie jednoznaczny wydźwięk: "Ktoś mocno przeszarżował z tą datą, od kiedy koszulki prezentuje się grubo po pierwszym meczu sezonu? Kto wpadł na ten pomysł?", "To z Motorem gramy jeszcze w starych strojach?", "Chyba was powaliło, jak któraś koszulka zostanie taka sama jak w tamtym sezonie", "Chyba się data komuś pomyliła".

To dlatego Raków Częstochowa zaprezentuje nowe koszulki już po starcie sezonu?

Inni kibice wyjaśnili, z czego może wynikać to zamieszanie. Jakiś czas temu prezes Rakowa Piotr Obidziński zapowiedział, że klub będzie zmieniał strój domowy co rok, a wyjazdowy co dwa lata (w najbliższym sezonie będzie ten sam komplet, co w poprzednim). Drużyna z Częstochowy pierwszy mecz w sezonie zagra na wyjeździe i to zapewne dlatego nowe koszulki zostaną zaprezentowane 27 lipca, na dwa dni przed domowym spotkaniem z Cracovią. "Mimo wszystko 27 lipca to dla mnie niezrozumiała data, w poprzednich sezonach ogłaszaliśmy 1 lipca i myślę, że tak było najlepiej" - ocenił internauta.

Być może uznano, że prezentacja koszulek powinna odbyć się w trakcie sezonu, aby nie zakłócić letnich przygotowań. Przed startem sezonu Raków rozegrał pięć sparingów, dwa z nich wygrał (ze Stalą Rzeszów i Omonią Nikozja), a trzy zremisował (z Puszczą Niepołomice, Maccabi Tel Awiw i Odrą Opole).