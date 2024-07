Niewiarygodne, co wymyślili na inaugurację ekstraklasy. "Specjalnie dla was"

Po kilku tygodniach oczekiwania i zakończonym niedawno Euro 2024 w końcu wraca to, na co czekali kibice polskich klubów. Ekstraklasa w poprzednim sezonie dostarczyła niemałych emocji. W nadchodzących rozgrywkach powinniśmy zobaczyć kolejne ciekawe spotkania. Już w piątek do gry wejdą mistrz i wicemistrz Polski. Podcza jednego z piątkowych meczów dla fanów przygotowano... muzyczną niespodziankę.

