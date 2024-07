Kompletny niewypał Legii ma nowy klub. Wielkie brawa dla agenta

Latem zeszłego roku Gil Dias został wypożyczony z VFB Stuttgart do Legii Warszawa. Na papierze transfer ten wydawał się bardzo dobry, ponieważ Portugalczyk w przeszłości występował między innymi w Monaco, Fiorentinie, Nottingham Forest lub Olympiakosie. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, a zawodnik kompletnie zawiódł. W minionych rozgrywkach rozegrał łącznie 24 mecze. Nie zdobył żadnej bramki i miał jedną asystę. Na boisku przebywał średnio przez niewiele ponad pół godziny. Przez cały sezon był głębokim rezerwowym i trzykrotnie został także zesłany do drugiej drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolączka reprezentacji? "Trenerzy dostają mało czasu od prezesów"

Gil Dias znalazł nowy klub. Wraca do ojczyzny

W związku z tym Legia rozstała się z Diasem bez żalu, o czym poinformowała oficjalnie pod koniec maja. Portugalczyk wrócił do VFB Stuttgart, ale nie będzie kontynuował kariery w tym klubie. Zawodnik nieoczekiwanie przeniósł się do Famalicao, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Dias występował wcześniej w tym zespole w sezonie 2020/2021. Wówczas rozegrał 33 mecze.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że wróciłem do klubu, który przyjął mnie najlepiej, jak to możliwe. Sprawił, że poczułem się jak w domu i w którym miałem okazję odzyskać radość z gry. Zespół bardzo się rozwinął. Oprócz aspektu sportowego Famalicao przywiązuje dużą wagę do poprawy infrastruktury, aby zapewnić najlepsze warunki zawodnikom i personelowi technicznemu - powiedział Dias w rozmowie z klubowymi mediami.

Po nieudanej przygodzie w Legii transfer Diasa do Famalicao jest zaskakujący. Mowa przecież o ósmej drużynie zeszłego sezonu najwyższej ligi w Portugalii. - Jacy piłkarze mają w CV kilkanaście klubów? Ci, którzy niewiele umieją. Mają po prostu dobrego agenta - tak o Diasie wypowiadał się w kwietniu Tomasz Smokowski w Kanale Sportowym.