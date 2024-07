Czteroletni wyrok. Paul Pogba zaskoczył ws. swojej przyszłości

W 2022 roku Paul Pogba wrócił do Juventusu. W pierwszym sezonie zmagał się z kontuzjami, przez co grał bardzo niewiele. Na początku minionych rozgrywek jego sytuacja wcale nie wyglądała lepiej, a do tego został przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto podwyższony poziom testosteronu. Przez to został zawieszony do wyjaśnienia sprawy i chociaż zarzekał się, że jest niewinny, to w lutym 2024 roku został zdyskwalifikowany aż na cztery lata. Oznacza to, że do piłki nożnej 31-latek najwcześniej wróci dopiero pod koniec 2027 roku.

Zawieszony Paul Pogba wypowiedział się o przyszłości

Przed długi czas Francuz nie udzielał żadnych wywiadów i był bardzo mało aktywny w mediach społecznościowych. Niedawno w sieci pojawiło się nagranie rozmowy z "Guardianem", na którym Pogba twierdzi, że "jest skończony i martwy piłkarsko". Ostatnio udzielił wywiadu Sky Sport, w którym odniósł się do tych słów.

- Jeśli nie widzieliście mojego wywiadu, w którym mówię, że odchodzę na emeryturę, to znaczy, że tak nie jest, bo wciąż czuję się piłkarzem. Chcę walczyć z tą niesprawiedliwością. Nie jestem skończony. Mam wielką chęć do powrotu. Trenuję, robię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić na boisko - powiedział. Pogba nadal jest związany kontraktem z Juventusem, gdzie od momentu zawieszenia zarabia jedynie dwa tysiące euro miesięcznie.

- Nadal jestem zawodnikiem Juventusu, mam ważny kontrakt, ale nie miałem okazji rozmawiać z dyrektorem i trenerem, panuje cisza. Myślę, że czekają na wynik odwołania - dodał. Jego umowa z włoskim klubem wygasa w 2026 roku.

Paul Pogba w przeszłości był znany przede wszystkim z gry w Juventusie i Manchesterze United. We włoskim zespole rozegrał łącznie 190 meczów, w których strzelił 34 gole i zaliczył 41 asyst. Sięgnął z nim między innymi czterokrotnie po mistrzostwo Włoch. Pomocnik jest także reprezentantem Francji. W narodowych barwach pojawił się na boisku 91 razy i wygrał mundial w 2018 roku. Dwa lata wcześniej Manchester United wykupił go za 105 milionów euro.