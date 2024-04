AS Monaco, Benfica, Olympiakos, Nottingham Forest, Granada, VfB Stuttgart - kiedy ktoś zaliczył takie kluby, to trudno spodziewać się, że będzie totalnie bezużyteczny. A taki bez wątpienia jest Gil Dias, który trafił do Legii Warszawa ponad siedem miesięcy temu, a rozegrał dla niej 798 minut. Oczywiście, nie jest to wyznacznik, ale takim mogą być jednak jego statystyki, ponieważ w 24 meczach zgromadził... asystę.

Dziennikarze Kanału Sportowego przejechali się po piłkarzu Legii. Bolesne słowa

Portugalczyk zasłynął w Warszawie jednym - ostatnią "aferą alkoholową". Portal Meczyki.pl dotarł do fotografii, na której widać, jak Dias - wspólnie z klubowym kolegą Juergenem Celhaką - smakują nocnego życia stolicy. Dosłownie, gdyż na ich stole widać było butelkę drogiej wódki, przy której toczyli zapewne burzliwe decyzje nt. wyników zespołu.

Były już trener Legii Kosta Runjaić rzadko dawał szansę 27-latkowi, dlatego przybycie jego rodaka Goncalo Feio mogło dać mu nadzieję na częstsze występy. I tak też się stało, gdyż wszedł na murawę w 76. minucie sobotniego meczu z Rakowem Częstochowa. Po raz kolejny jednak totalnie zawiódł. - (Feio - red.) chyba na zawsze wyleczy się z niego. On wygląda tak, jakby miał przypięte do nóg narty Justyny Kowalczyk. Pokracznie biega, zatacza się - przekazał Tomasz Smokowski w programie "Moc Futbolu".

Następnie dziennikarz zwrócił uwagę na bogate portfolio piłkarza. - Jacy piłkarze mają w CV kilkanaście klubów? Ci, którzy niewiele umieją. Mają po prostu dobrego agenta - dodał. Marcin Borzęcki wtrącił za to, że kiedy w ubiegłym sezonie Dias występował w Bundeslidze, grał całkiem nieźle. - Wyglądał na zawodnika, który coś potrafi. Dryblował, strzelał. Natomiast w Legii jest kompletnym parodystą - podsumował.

Po 28. kolejkach ekstraklasy Legia zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 46 pkt. Liderem jest Jagiellonia (52 pkt), która wyprzedza Śląska (50 pkt), Lecha (48 pkt), Pogoń (47 pkt) oraz Raków (46 pkt). Tym samym ścisk w czołówce jest ogromny i na sześć meczów do końca sezonu, nie wiadomo, kto sięgnie po tytuł mistrza Polski.