Transfer Widzewa uruchomi efekt domina. Będzie hit

Choć Euro 2024 trwa w najlepsze, to kluby Ekstraklasy nie próżnują na rynku transferowym. W polskich zespołach dochodzi do coraz większych ruchów kadrowych. Jak donosi dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn, niebawem ma dojść do zmian w Widzewie Łódź. Do klubu ma dołączyć słowacki piłkarz, a dzięki temu inny zawodnik wyjedzie z Łodzi.

3 fot. Canal+ Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl