Wielki talent wraca do Legii. Ogromna szansa

Maciej Kikolski w niedawno zakończonym sezonie był wypożyczony z Legii Warszawa do GKS-u Tychy. Młody bramkarz świetnie spisywał się na zapleczu ekstraklasy. Rozegrał łącznie 34 mecze, w których zachował 12 czystych kont.

Kikolski wraca do Legii. Może powalczyć o pierwszy skład

Zawodnik nie pozostanie jednak na dłużej w Tychach. W poniedziałek klub oficjalnie poinformował, że Kikolski wróci do Legii. "Maciej Kikolski kończy przygodę z GKS-em Tychy. Golkiper wypożyczony na miniony sezon wraca do Legii Warszawa. Kikol, niezmiernie dziękujemy za grę w trójkolorowych barwach. Powodzenia w dalszej karierze!" - czytamy na Twitterze.

Nie można wykluczyć, że Kikolski otrzyma szansę od trenera Goncalo Feio. Podstawowym bramkarzem Legii w minionym sezonie był Kacper Tobiasz. 21-latek popełniał jednak błędy, przez co zdarzało mu się przegrywać rywalizację z rezerwowym Dominikiem Hładunem. W związku z tym Kikolski może powalczyć o miejsce w wyjściowym składzie. Udane występy na poziomie ekstraklasy mogłyby otworzyć mu również drzwi do reprezentacji Polski U-21. Do tej pory występował jedynie w kadrze U-19 i U-20.

Miniony sezon z pewnością był udany dla Kikolskiego, ale tego samego nie można powiedzieć o GKS-ie Tychy. Drużyna przez długi czas liczyła się w walce o zajęcie miejsc barażowych w I lidze. W końcówce rozgrywek poniosła cztery porażki z rzędu i w efekcie spadła na dziewiąte miejsce. Tym samym kolejny sezon spędzi na zapleczu ekstraklasy. W elicie zagrają natomiast Lechia Gdańsk, GKS Katowice i Motor Lublin, który w finale baraży pokonał Arkę Gdynia.