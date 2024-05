Oto co papież Franciszek otrzymał od Polaków

Adrian Siemieniec w Białymstoku wykonał nieprawdopodobną pracę. 32-letni szkoleniowiec przejął funkcję pierwszego trenera w kwietniu 2023 roku i od tamtej pory wyniósł drużynę na kompletnie inny poziom. Na dwie kolejki przed końcem przewaga Jagiellonii Białystok nad drugim Śląskiem Wrocław w tabeli wynosiła dwa punkty, a obecnie (na kolejkę przed końcem) obie drużyny mają tyle punktów (60 punktów). Ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy zadecyduje o mistrzostwie Polski.

W sobotę 25 maja Białostocką drużynę czeka mecz z Wartą Poznań. Jeśli Jagiellonia wygra to spotkanie, to jest zapewni sobie historyczne mistrzostwa Polski. Z kolei Śląsk Wrocław zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa.

Polacy wręczyli papieżowi wyjątkowy prezent

W środę 22 maja ksiądz Archidiecezji białostockiej Sebastian Kondziora był na papieskiej audiencji generalnej u papieża Franciszka. Wraz z nim w Watykanie była siedmioosobowa grupa z Polski. Nasi rodacy podczas audiencji poprosili go o błogosławieństwo. W podziękowaniu przekazali mu wyjątkowy prezent - szalik Jagiellonii Białystok z herbem papieskim.

- Audiencja była również okazją do wręczenia Ojcu Świętemu prezentu - skoro dzień dziecka zarówno w Rzymie jak i Białymstoku będzie odbywał się na stadionie piłkarskim, to elementem, który jest obecny na stadionach w wielu barwach, jest szalik, który wskazuje przynależność do danego klubu, oraz jednoczy i mobilizuje do wytrwałego kibicowania, wspierania, patrzenia w tym samym kierunku, oraz szacunku do ludzi noszących odmienne barwy - czytamy we wpisie księdza Sebastiana Kondziora.

- W Białymstoku jako część kościoła powszechnego realizujemy ten sam styl i kierunek, który wyznaczył Jezus Chrystus, dlatego przywieźliśmy szaliki z barwami miejscowej drużyny piłkarskiej Jagiellonii, na których umieszczono herb papieski. Jeden szalik daliśmy w prezencie Ojcu świętemu, drugi bliźniaczy wróci do Archidiecezji Białostockiej, stając się symbolem połączenia Światowych Dni Dzieci w Rzymie ze stadionowym Dniem Dziecka w Białymstoku - dodano.

Mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań odbędzie się w sobotę 25 maja o godzinie 17:30.