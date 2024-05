Klamka zapadła! Radwańska dołączy do Igi Świątek i zagra w Roland Garros

Wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa rozpoczyna w niedzielę 26 maja. Wiemy już, że obrończyni tytułu Iga Świątek zmierzy się w I rundzie z zawodniczką z kwalifikacji lub szczęśliwą przegraną z nich. Dużo trudniejsze zadanie czeka zarówno Magdę Linette, jak i Magdalenę Fręch. Pierwsza zagra z Ludmiłą Samsonową (19. WTA), natomiast druga trafiła na rozstawioną z dziesiątką Darią Kasatkiną. Jak się okazuje, na paryskim korcie zobaczymy jeszcze jedną Polkę.

Dawid Celt przekazał sensacyjne wieści. Agnieszka Radwańska wraca na kort

- Na pewno będę grała na Wimbledonie. Tego jestem pewna. Co do Paryża, to jeszcze nie mam pewności, ale bardzo bym chciała. Samo pojechanie na Szlema, granie ze starymi koleżankami, jak chociażby z Caroline Wozniacki, jest świetne. (...) Jeśli będę dostawała zaproszenia, to jak najbardziej chcę grać - przekazała w lutym Agnieszka Radwańska w rozmowie z "Super Expressem".

35-latka powróci do rywalizacji szybciej, niż mogło się wydawać, gdyż ostatecznie zjawi się na kortach Rolanda Garrosa i weźmie udział w turnieju legend. Potwierdził to jej małżonek Dawid Celt w czwartkowym programie na kanale "Break Point". - Tak, Agnieszka będzie w Paryżu - powiedział. Uściślił, że chodzi o zmagania deblowe, ale zaznaczył, że nie zna jeszcze partnerki, z którą zagra.

Dodatkowo Celt zdradził, kiedy pierwsze spotkanie w Paryżu rozegra Iga Świątek. - Nie jest to oficjalna informacja, ale słyszałem, że może to być w poniedziałek - przekazał. Wszystko wskazuje na to, że nasza zawodniczka pojawi się na korcie w sesji porannej. - Iga woli grać w dzień, a organizatorzy turnieju preferują rezerwować wieczorne sesje na rywalizację mężczyzn - podsumował.

Poza Świątek, Fręch oraz Linette w zawodach indywidualnych będzie rywalizował oczywiście Hubert Hurkacz, który w ubiegłym roku poległ już w III rundzie po porażce z Juanem Pablo Varillasem. Będziemy mogli też zobaczyć spotkania Katarzyny Piter w rozgrywkach deblowych. Rezerwową zawodniczką pozostaje za to Katarzyna Kawa.