Majątek Adamka zwala z nóg. Bez pracy do śmierci. Tyle ma mieszkań tylko w USA!

Tomasz Adamek wrócił do sportów walki i spróbował sił we freak fightach. W minioną sobotę zadebiutował w Fame MMA. Jego rywalem był Patryk "Bandura" Bandurski. Pięściarz nie zawiódł i był zdecydowanie lepszy. Ostatecznie po jednogłośnej decyzji sędziów pokonał rywala. Otrzymał za tę walkę około 1,5 miliona złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec sezonu polskich łyżwiarzy. Prezes PZŁS, Rafał Tataruch, podsumowuje. "My się teraz rozpędzamy"

Oto majątek Tomasza Adamka. Może już nie pracować

Adamek to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Stoczył aż 59 walk, a w 53 triumfował. Dzięki temu zainkasował ogromną sumę pieniędzy w trakcie kariery, a pieniądze z sobotniego Fame MMA są jedynie kroplą w morzu.

- Najlepsza wypłata to za walkę z Kliczko, parę milionów dolarów wziąłem. Gazeta pisze: dostał za walkę 3,5 mln dolarów (blisko 10 mln złotych - przyp. red.), papier wszystko przyjmie, wiadome, są podatki, w Stanach najwyższy jest 42 proc., minus menedżer, trener, a papier podaje brutto, na rękę zostaje dużo mniej. Ale są to takie kwoty, że inwestujesz. Płacisz gotówką, kupując domy i idąc na emeryturę, nie muszę się martwić, że nie mam co do garnka włożyć - powiedział w programie "Duży Maluch", cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Adamek od 2008 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kilka miesięcy temu w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim został poruszony temat jego majątku. Wojewódzki zdradził, że pięściarz ma aż dziewięć mieszkań. - Mam 12 w Stanach - sprostował szybko Adamek. - To nawet ja tylu nie mam... w Stanach - odpowiedział z uśmiechem Wojewódzki. Następnie Adamek dodał, że nie planuje już wracać do Polski, a w innym programie z tym dziennikarzem zdradził, że kończąc zawodową karierę w 207 roku, nie musiał już więcej pracować. Nie ujawnił jednak, ile dokładnie pieniędzy ma na koncie.

Mimo to Adamek nie zamierza kończyć ze sportami walki. Wiemy, że w tym roku czeka go jeszcze jedno starcie w Fame MMA. Aktualnie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem ani kiedy dokładnie odbędzie się walka.