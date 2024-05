Oficjalnie: Oto nowy trener Lecha Poznań. "Trafiam do dużego klubu"

Lech Poznań bardzo zawodzi w bieżącym sezonie. Po serii nieudanych wyników pod koniec roku z klubem pożegnał się John van den Brom. Jego miejsce zajął Mariusz Rumak. Sytuacja zespołu nie uległa jednak poprawie. Portal Meczyki.pl przekazał, że w związku z tym Rumak nie będzie trenował Lecha w przyszłym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Oficjalnie: Oto nowy trener Lecha Poznań

Kilka dni temu Tomasz Włodarczyk przekazał, że nowym szkoleniowcem Lecha zostanie Niels Frederiksen. We wtorek Duńczyk pojawił się w Poznaniu. Tego samego dnia klub oficjalnie przedstawił go jako nowego trenera. Frederiksen podpisał kontrakt do 2026 roku.

- Trafiam do dużego klubu, posiadającego bogatą historię i tradycje, to dla mnie więc wielki zaszczyt, że będziemy razem współpracować. Mam przed sobą postawione trzy główne zadania. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu - powiedział Frederiksen w rozmowie z klubowymi mediami.

Niels Frederiksen w przeszłości prowadził Lyngby BK, Esbjerg fB, młodzieżową reprezentację Danii oraz Brondby IF z Kamilem Wilczkiem w składzie. W tym ostatnim klubie pracował do listopada 2022 roku i sięgnął z nim po mistrzostwo kraju. Od tamtej pory był bezrobotny.

Po 32 kolejkach ekstraklasy Lech Poznań zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 52 punktów. Kolejny mecz rozegra w niedzielę o godzinie 19:30. Tego dnia zmierzy się z Widzewem Łódź.