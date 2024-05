Poruszenie wokół reprezentanta Polski. Może zaliczyć głośny transfer

Arkadiusz Reca z gry wypadł pod koniec listopada przez uraz mięśnia przywodziciela. Lewy wahadłowy opuścił aż 21 kolejnych meczów w Serie B, a w tym czasie jego drużyna okupowała okolice strefy spadkowej. Na szczęście jego powrót do gry okazał się dla Spezii zbawienny, ponieważ w kluczowych meczach z Cosenzą i Venezią 28-latek trafił do siatki i uratował drużynie utrzymanie w lidze. Być może zapracował tym na ciekawy transfer.

Arkadiusz Reca odejdzie do Bundesligi? Dwa kluby zainteresowane Polakiem

Reca wreszcie jest zdrowy i w ostatnich kolejach Serie B pokazał dobrą dyspozycję, czym zdaniem włoskich mediów zwrócił uwagę znanych klubów. Zarówno portal calciospezia.it, jak i "Il Secolo XIX" informują, że 28-latek znalazł się na celowniku firm z Bundesligi. Te chcą wykorzystać fakt, że kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2025 roku.

Zespołami zainteresowanymi sprowadzeniem Recy mają by FC Koeln i Union Berlin, które występują w Bundeslidze. Przynajmniej do końca obecnego sezonu, ponieważ oba wciąż walczą o utrzymanie i to między sobą. Drużyna z Kolonii jest na 17. miejscu i traci do 16. Unionu trzy punkty przed ostatnią kolejką ligową. 17. zespół z pewnością spadnie z ligi, a 16. powalczy w barażach o utrzymanie z klubem z zaplecza niemieckiej ekstraklasy.

Ewentualnie przenosiny Recy, nawet do 2. Bundesligi, byłyby raczej krokiem w przód w jego karierze. Zarówno Union jak i Koeln to zespoły, które po spadku od razu będą walczyły o powrót do elity. Spezia w obecnych rozgrywkach cudem utrzymała się w Serie B, a przecież jeszcze rok temu grała w Serie A.

Zdaniem źródeł wahadłowy raczej nie przedłuży umowy we Włoszech, dlatego nadchodzące lato będzie ostatnią okazją dla jego klubu, by cokolwiek zarobić. W czerwu 2025 roku Reca będzie wolnym zawodnikiem i odejdzie za darmo.

Arkadiusz Reca w tym sezonie rozegrał tylko 15 meczów, w których zdobył cztery gole i zaliczył jedną asystę. Oprócz niego w Spezii grają także Przemysław Wiśniewski oraz Filip Jagiełło, a wypożyczony do Panathinaikosu jest Bartłomiej Drągowski.