Afera we Włoszech. Maldini natychmiast zwrócił się do adwokata

Paolo Maldini to prawdziwa legenda AC Milanu. Ostatnio zrobiło się o nim głośno z powodu wywiadu, jakiego udzielił jednemu z włoskich dziennikarzy. Okazało się, że przedstawiciel mediów był później namawiany, by nie emitować tej rozmowy, co oburzyło byłego piłkarza. Podjął on już odpowiednie kroki w sprawie i ostrzegł wszystkich przed podobnymi zachowaniami w przyszłości.

