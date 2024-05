Media: Nagelsmann podjął decyzję, która wstrząśnie Niemcami. Gwiazdy nie jadą na Euro!

Ostatnie miesiące były koszmarne dla reprezentacji Niemiec. Na mistrzostwach świata w Katarze nawet nie wyszła z grupy. Później zaczęła się seryjnie kompromitować w meczach towarzyskich. Nic więc dziwnego, że federacja nie wytrzymała i zwolniła Hansiego Flicka. Jego miejsce zajął Julian Nagelsmann, dzięki któremu kadra nieco odżyła. W końcu zwyciężyła w marcowych sparingach z Francją (2:0) czy Holandią (2:1). Wystąpi też na Euro 2024, ponieważ jest gospodarzem. I mimo że do rozpoczęcia imprezy pozostał równo miesiąc, to media coraz więcej mówią o tym, jak może wyglądać lista powołanych. Jednym z wybrańców ma być Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund, co nie jest wielkim zaskoczeniem. O wiele większym jest rzekomy brak aż dwóch wielkich nazwisk.

Media: Julian Naglesmann zaskakuje. Nie powoła dwóch legend kadry

Jak donoszą dziennikarze "Bilda", Nagelsmann nie zamierza zaprosić na domową imprezę Matsa Hummelsa, co jest dość sporą sensacją. W końcu to 78-krotny reprezentant kraju. Na dodatek Niemiec kapitalnie prezentuje się w ostatnich tygodniach, szczególnie w Lidze Mistrzów.

To on zdobył bramkę w rewanżowym starciu z PSG, która zbliżyła Borussię Dortmund do finału najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. Już 1 czerwca niemiecka ekipa zagra o tytuł z Realem Madryt. Defensor dobrze też radzi sobie w Bundeslidze, gdzie zdobył trzy bramki.

Mimo to Naglesmann rzekomo nie zdecyduje się go powołać. Hummelsa, a więc mistrza świata z 2014 roku dość sensacyjnie ma zastąpić Robin Koch z Eintrachtu Frainkfurt. Informacje o obrońcy Borussii potwierdził też Patrick Berger ze Sky Sports. A to nie koniec rewelacji.

Ten sam dziennikarz podał jeszcze nazwisko jednego zawodnika, którego także najprawdopodobniej zabraknie na liście Naglesmanna. Chodzi o Leona Goretzkę, 57-krotnego reprezentanta Niemiec. Jest jednym z kluczowych piłkarzy w Bayernie Monachium i regularnie pojawia się na murawie. Zdobył nawet sześć goli i dziewięć asyst w tym sezonie. To zdaniem mediów nie wystarczy jednak, by otrzymać powołanie.

"Gwiazda Bayernu Leon Goretzka również nie będzie w kadrze na mistrzostwa Europy i tym samym straci szansę, by zrealizować wielkie marzenie" - pisał Berger na X. Jak donosi portal footmercato.net, pomocnika ma zastąpić jego kolega z Bawarii Aleksandar Pavlović.

Hummels i Goretzka poza kadrą. Na liście znajdzie się ten, który wznowił karierę

Naglesmann wydaje się być konsekwentny w decyzjach. Nie powołał bowiem obu piłkarzy na sparingi w marcu i teraz najprawdopodobniej też tego nie zrobi. Na liście wybrańców znajdzie się za to Toni Kroos. Niemiec po trzech latach postanowił wrócić do kadry, by pomóc jej w walce o najwyższe cele. W fazie grupowej nasi zachodni sąsiedzi zmierzą się ze Szkocją, Węgrami i Szwajcarią.