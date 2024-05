Wszystko jasne. Ewa Pajor ze łzami w oczach ogłosiła swoją decyzję [WIDEO]

Ewa Pajor miała zaledwie 18 lat, kiedy przeniosła się w 2015 roku z Medyka Konin do VfL Wolfsburg. W jego barwach sięgnęła po m.in. mistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec. Gdy w 2020 roku po raz drugi przedłużała kontrakt, zawarto w nim rekordową wówczas kwotę odstępnego, która wyniosła milion euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Ewa Pajor pożegnała się z Wolfsburgiem. Hiszpańskie media reagują

Od dłuższego czasu w mediach krążyły plotki na temat odejścia Pajor z VfL Wolfsburg. Niemiecki portal AZ/WAZ Sport zdradził nawet, że podpisała już kontrakt z FC Barceloną. Po czwartkowym finale Pucharu Niemiec, w którym VfL pokonał Bayern Monachium 2:0, zawodniczka milczała nt. swojej przyszłości. - O tym nie chcę rozmawiać - przekazała. Do sieci wypłynął jednak filmik, który wyraźnie sugerował jej odejście.

Sama zawodniczka potwierdziła spekulacje we wtorek, gdy na klubowym kanale został opublikowany specjalny materiał wideo, w którym oficjalnie żegna się z zespołem. - Każdy mecz w tej koszulce był dla mnie zaszczytem. Jestem dumna i wdzięczna za wszystko, czego wspólnie doświadczyliśmy i co wygraliśmy. Wiele się tutaj nauczyłam, a w dodatku rozwinęłam się jako zawodniczka i jako człowiek. Nigdy tego nie zapomnę i będę to nosić ze sobą do końca kariery - wyjaśniła.

Następnie podziękowała wszystkim pracownikom, trenerom, kibicom oraz koleżankom z drużyny, które zawsze ją wspierały. - Wolfsburg pozostanie w moim sercu - podsumowała. Klub oznajmił, że Pajor rozegrała dla niego 195 meczów, w których strzeliła 134 gole. Przez dziewięć lat siedmiokrotnie świętowała sukces w Pucharze Niemiec oraz pięć razy mistrzostwo kraju. Jeśli uda jej się do końca sezonu utrzymać pozycję liderki klasyfikacji strzelców, zdobędzie tytuł po raz drugi w karierze. "Opuszcza drużynę na własne życzenie, aby podjąć wyzwanie za granicą" - czytamy.

Na ten moment nie ma potwierdzenia, że Pajor dołączy do FC Barcelony. Hiszpański "Sport" napisał właśnie, że zawodniczka była proponowana katalońskiemu klubowi "więcej niż raz", ale mimo to nic jeszcze nie jest przesądzone. "W tej chwili klauzula (500 tys. euro) nie została wpłacona, ale Barcelona chce to zrobić wkrótce i więcej niż prawdopodobne, że Pajor w przyszłym roku będzie nosić jej koszulkę" - czytamy.