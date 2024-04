Wielki talent na wylocie z Legii. Są chętni z Ekstraklasy. Wszystko w rękach Feio

Legia Warszawa niedawno zatrudniła Goncalo Feio, który zastąpił zwolnionego Kostę Runjaicia. To może być początek większych zmian, jakie zajdą w klubie. Coraz bardziej realne wydaje się rozstanie z Josuea, poza nim odejść może kilku innych piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Legia zwolniła Runjaicia? Dyrektor tłumaczy

Legii Warszawa może stracić wielki talent. Filip Rejczyk na wylocie z klubu. Co zrobi Goncalo Feio?

W kadrze wicemistrzów Polski jest kilku młodych i utalentowanych graczy. Za wyjątkowo zdolnego uchodzi środkowy pomocnik Filip Rejczyk, młodzieżowy reprezntant Polski, który brylował na zeszłorocznym Euro U-17. Miał wielki wkład w dotarcie do czołowej czwórki (w ostatniej minucie ćwierćfinału z Serbią strzelił pięknego gola z rzutu wolnego), co dało awans na mistrzostwa świata w Indonezji. Na nich nie wystąpił z powodu kontuzji.

Rejczyk nie gra zbyt wiele również w Legii. Choć jest uprawiony do występów w ekstraklasie, to od początku sezonu zaliczył tylko cztery występy, łącznie było to 28 minut. Poza tym sześciokrotnie zagrał w trzecioligowych rezerwach i trzykrotnie w CLJ. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca, ale zostanie automatycznie przedłużony, jeśli pomocnik rozegra co najmniej 270 minut w pierwszym zespole. I choć Goncalo Feio włączył go do kadry na ostatnie spotkanie ze Śląskiem Wrocław (0:0), to nie dał mu wejść z ławki. W efekcie 18-latek nadal jest daleko od wypełnienia celu, co mogą wykorzystać inne zespoły.

To może być nowy klub Filipa Rejczyka. "Zainteresowanie od czasów juniorskich"

Według informacji TVP Sport młodziutkim graczem interesuje się właśnie Śląsk. "Szukają młodych piłkarzy, którzy mogliby w przyszłości stanowić o sile zespołu. Zainteresowanie Rejczykiem nie jest świeże, bo trwa już od czasów juniorskich. Już wtedy Śląsk chciał przyjąć piłkarza do swojej akademii" - czytamy. Tym razem młodzieżowy reprezentant Polski byłby przewidywany do gry w seniorach. Zwłaszcza że wrocławianie mogą pozbyć się kilku pomocników - raczej nie zostaną przedłużone kontrakty Daniela Łukasika i Michała Rzuchowskiego, nie jest przesądzone również wykupienie Alena Mustaficia z Odense.

Rejczyk nie może narzekać na brak zainteresowania. Już wcześniej to samo źródło informowało o zainteresowaniu ze strony innych klubów ekstraklasy, a także zespołów z Włoch oraz Hiszpanii. Oczywiście Legia nadal może w prosty sposób go zatrzymać. Wystarczy, że rozegra odpowiednią liczbę minut i aktywuje się wspomniana klauzula.

Mimo wszystko trudno zakładać, aby 18-latek nagle zaczął grać o wiele więcej. Na pięć kolejek przed końcem sezonu stołeczny zespół musi gonić rywali w walce o europejskie puchary. Do będących na podium Śląska i Lecha Poznań traci cztery punkty i Feio raczej będzie korzystał z bardziej doświadczonych piłkarzy. Tym bardziej że Legia w tym sezonie praktycznie nie stawia na młodzieżowców, za co grozi jej potężna kara finansowa.