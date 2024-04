Uwaga kibice. Krychowiak i Glik mogli jechać na Euro 2024. Ujawniono kulisy

Za niewiele ponad miesiąc uwaga piłkarskich kibiców w Europie będzie skupiona na nadchodzącym Euro 2024 w Niemczech. Obecnie kończy się granie w krajowych ligach i europejskich pucharach, ale jednocześnie dopinane są kolejne kwestie związane z Euro. Chodzi m.in. o komentatorów i ekspertów telewizyjnych.

TVP poinformowała, że przy okazji Euro 2024 wypożyczy z Eleven Sports Mateusza Święcickiego, który skomentuje mecze fazy grupowej i 1/8 finału. Jednocześnie w gronie ekspertów znalazło się miejsce dla trzech były reprezentantów Polski - Łukasza Piszczka, Łukasza Fabiańskiego i Jakuba Błaszczykowskiego.

Kwiatkowski zadowolony z wyboru ekspertów na Euro 2024. Chciał jeszcze dwóch innych byłych kadrowiczów

- Mamy znakomitych ekspertów i chyba nie dało się namówić lepszych nazwisk. Chyba że Robert Lewandowski nagle zakończyłby karierę. To wielcy, doświadczeni piłkarze, którzy wspólnie rozegrali ponad 230 meczów w kadrze.[...] Sądzę, że przynajmniej parę tysięcy kibiców więcej włączy telewizję z tego powodu, że Kuba, "Piszczu" i "Fabian" będą do nich mówić. Kibice się cieszą, ale oni również, bo dało się to zauważyć - powiedział dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski w rozmowie z internetowym portalem stacji.

Okazuje się, że to niejedyni zawodnicy, którzy byli brani pod uwagę przez TVP w kontekście pracy przy Euro 2024. Kwiatkowski ujawnił, że prowadził rozmowy w tej sprawie z Grzegorzem Krychowiakiem i Kamilem Glikiem.

- Rozmawiałem też z Grześkiem Krychowiakiem, ale powiedział, że to go nie interesuje. Kamil Glik wahał się, ale zaważyły plany przygotowań Cracovii do nowego sezonu. Nie jest powiedziane, że kiedyś nie wrócimy do tematu - powiedział. Dodał, że publiczny nadawca wyśle do Niemiec ekipę liczącą około stu osób.

Niedawno TVP poinformowała, kto skomentuje mecze Polski na Euro 2024. Pierwszy mecz Polaków na Euro 2024, w którym rywalem będzie Holandia, skomentują Mateusz Borek w duecie z Robertem Podolińskim. Rywalizacja Polski z Austrią przypadnie Dariuszowi Szpakowskiemu oraz Grzegorzowi Mielcarskiemu, natomiast spotkanie Biało-Czerwonych przeciwko Francji skomentują Jacek Laskowski oraz Marcin Żewłakow.

