Legii Warszawa grozi potężna kara. To praktycznie przesądzone!

Legia Warszawa obecnego sezonu ekstraklasy raczej nie zaliczy do udanych. Aktualni wicemistrzowie na pięć kolejek przed końcem zajmują dopiero piąte miejsce w tabeli i mogą nie zakwalifikować się do europejskich pucharów. Na domiar złego na klubowe finanse może spaść jeszcze jeden poważny cios. Wiele wskazuje na to, że warszawiaków czeka kara za nierespektowanie przepisów o młodzieżowcu.

Legia w opałach. Nie stawiała na młodzież. Może za to beknąć

Jak czytamy na stronie internetowej PZPN: "Każdy klub występujący w PKO BP Ekstraklasie jest zobowiązany do zapewnienia udziału w tych rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry nie krótszym niż 3000 minut w danym sezonie". W trwających rozgrywkach chodzi o zawodników z rocznika 2002 i młodszych. Jeżeli podanego limitu zespół nie wypełni, po sezonie będzie musiał płacić.

Portal Legia.net zauważył, że na ten moment młodzieżowcy Legii Warszawa spędzili na boiskach ekstraklasy 2000 minut, a więc tylko 2/3 wymaganego czasu. Szansę otrzymywało zaledwie czterech takich graczy: Filip Rejczyk (30 minut), Wojciech Urbański (46), Igor Strzałek (109) i Kacper Tobiasz (1800). Jeżeli Legia chciałaby całkiem uniknąć kary, w kolejnych spotkaniach zawodnicy poniżej 22. roku życia musieliby notować średnio po 200 minut, a co za tym idzie, w każdym meczu musiałoby ich grać po trzech.

Takie kary przewidział PZPN. Sześć klubów zagrożonych

Zgodnie z regulaminem, jeżeli młodzieżowcy nie wyrobią 1000 minut, klub musi zapłacić karę w wysokości 3 mln zł. Za niezmieszczenie się w 2000 minut przyznawana jest kara 2 mln, w przypadku przedziału od 2000 do 2500 minut - 1 mln zł, a 2500 - 3000 - pół miliona zł. Legii grożą zatem dwie najłagodniejsze sankcje. W jeszcze gorszej sytuacji jest natomiast Raków Częstochowa. Jego młodzieżowcy spędzili na murawie raptem 1227 minut, więc sporo wskazuje na to, że klub będzie musiał zapłacić aż 2 mln zł.

Już teraz wiadomo, że kar uniknie sześć klubów. Jagiellonia, Korona, Zagłębie, Puszcza, Lech i Piast wymagane 3000 minut mają wyrobione. Niewiele brakuje także Warcie. Pięciu innym drużynom wystarczy zaś, że w każdym meczu wystąpi jeden młodzieżowiec (czego i tak wymaga regulamin). Zagrożone karami oprócz Legii i Rakowa są zaś Pogoń, Ruch, Górnik i Radomiak.

