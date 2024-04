TVP szykuje kolejną bombę. Kibice tylko na to czekają. "Rozmawiamy o trzech sezonach"

W lutym bieżącego roku mecze ekstraklasy wróciły na antenę Telewizji Polskiej, która pozyskała sublicencję na pokazywanie rozgrywek od Canal+ Sport. Poinformowano wtedy, że TVP pokaże po jednym meczu w każdej kolejce i tak kibice u publicznego nadawcy mogą zobaczyć w tym sezonie w sumie 14 spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Jakub Kwiatkowski zadowolony z oglądalności ekstraklasy w TVP Sport. Mówi o rozmowach z Canal+ Sport

Umowa między TVP a Canal+ Sport obowiązuje jednak tylko do końca bieżących rozgrywek. Czy kibice mogą liczyć na to, że ta współpraca zostanie przedłużona? O tym powiedział dyrektor TVP Sport w rozmowie z portalem internetowym stacji.

- Jesteśmy w kontakcie z naszym partnerem Canal Plus i rozmawiamy o kolejnych trzech sezonach, bo jeszcze przez ten czas obowiązuje ich umowa z Ekstraklasą. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Negocjacje lubią ciszę - zdradził były rzecznik PZPN i reprezentacji Polski.

Kwiatkowski opowiedział, jak wygląda obecna oglądalność ekstraklasy w TVP. - Wyniki oglądalności nie są złe. Średnio są nawet lepsze, jak poprzednio TVP pokazywało Ekstraklasę. Transmisje trafiły do kanałów otwartych. W rundzie wiosennej możemy pokazać cztery mecze w TVP 2. Dwa z nich już były. Widzimy, że są drużyny, które się lepiej oglądają. Nie zdradzę wielkiego sekretu, jeśli powiem, że to Legia Warszawa i Lech Poznań. Mecz Górnika Zabrze ze Śląskiem też miał dobrą oglądalność - podkreślił.

TVP gotowa na kolejny sezon i pokazywanie I ligi

W przyszłym sezonie na antenie TVP będzie można oglądać mecze I ligi oraz Pucharu Polski. Kwiatkowski poinformował, że stacja przygotowuje się do pokazywania tych rozgrywek. - Będą to cztery mecze telewizyjne i pięć internetowych. Wszystkie spotkania będą dostępne w sieci i naszej aplikacji. Na antenach TVP Sport obejrzymy trzy starcia, a jedno w TVP3. Mamy ustaloną stałą godzinę z „trójką". Będzie to sobota – 19:30 - przekazał.

W tej samej rozmowie dodał, że "przyjąłby z dużą radością" propozycję powstania drugiego kanału sportowego od władz Telewizji Polskiej. - Telewizja przechodzi duże zmiany i są priorytety. Na razie na pewno musimy poczekać - powiedział.