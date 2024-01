Legia blisko kolejnego transferu. "Pogratulować rozeznania"

Legia Warszawa po rundzie jesiennej zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do liderującego Śląska Wrocław traci dziewięć punktów. Oznacza to, że nadal może liczyć się w walce o zdobycie mistrzostwa kraju. Z tego powodu działacze są aktywni na rynku transferowym. Do ekipy z Warszawy trafił już Japończyk Ryoya Morishita.

Nowy transfer Legii Warszawa. To gwiazda kosowskiej ligi

Na tym transfery stołecznego klubu się nie kończą. Zdaniem kosowskich mediów do Warszawy przeniesie się Qendrim Zyba, który na co dzień występuje w FC Ballkani. W bieżącym sezonie rozegrał 28 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. Ma za sobą także cztery mecze w reprezentacji Kosowa. Pomocnik ma kosztować około 500 tysięcy euro. Doniesienia te potwierdził również Tomasz Włodarczyk.

"Qendrim Zyba faktycznie bardzo blisko Legii Warszawa. Kluby są dogadane. Pomocnik ma pojawić się na testach medycznych. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, zostanie zawodnikiem Legii. Szykowany na następcę Bartosza Slisza" - napisał na Twitterze.

Nieco więcej na temat Zyby napisał portal kosowska piłka. "Qendrim Zyba rośnie w oczach. 22-letni pomocnik to kolejny piłkarz, który za jakiś czas da sobie ładnie zarobić Ballkani" - napisał kilka miesięcy temu na Twitterze. A dziś dodał. "Tylko pogratulować rozeznania - świetny zawodnik" - czytamy. I dodał, że zawodnik może zastąpić Slisza, ponieważ dobrze radził już sobie na tej pozycji.

Legia Warszawa wznowi rozgrywki ligowe 9 lutego. Tego dnia o godzinie 20:30 zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Wcześniej klub czekają jeszcze towarzyskie starcia z Buducnost i Dynamem Kijów.

