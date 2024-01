Piątek skomentował swój hat-trick. Zdjęcie jak 1000 słów. Fani zachwyceni

W niedzielę Istanbul Basaksehir zmierzył się na wyjeździe z Konyasporem. W drużynie ze Stambułu od pierwszych minut wystąpił Krzysztof Piątek. Ekipa Polaka fatalnie rozpoczęła to spotkanie i po pierwszej połowie przegrywała 0:2. W drugiej części napastnik był głównym bohaterem na boisku. Strzelił trzy gole i zapewnił drużynie zwycięstwo 3:2.

Krzysztof Piątek skomentował świetny występ

Po zakończeniu meczu występ skomentował Krzysztof Piątek. Polak opublikował na Instagramie zdjęcie, gdy wykonywał znaną cieszynkę. "Co za powrót. Dziękuję drużyno" - czytamy w opisie. Na popis zawodnika zareagował również jego klub, który wrzucił grafikę przedstawiającą Piątka. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy od kibiców, którzy docenili grę piłkarza. "Najlepszy napastnik w lidze", "Dziwny ten gość. Raz gra dobrze, raz źle, a my go nadal kochamy" - czytamy.

Początki Piątka w Basaksehirze nie należały do łatwych. Zawodnik regularnie marnował dogodne okazje i był mało skuteczny. W ostatnim czasie się to zmieniło i zaczął częściej trafiać do siatki. W rozmowie w Kanale Sportowym wyjawił, że w trudnym czasie pomógł mu psycholog. - Na początku próbowałem sam wszystko poukładać. Współpracuję też z jednym z psychologów, który dużo mi pomógł. Mówił mi, żeby zachować spokój i się tym nie przejmować. Wiedziałem, że w końcu odpalę w Turcji - powiedział.

Basaksehir kolejny mecz rozegra w sobotę 3 lutego. Tego dnia zmierzy się z Istanbulsporem. Zespół Piątka po 23 kolejkach Superligi zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Krzysztof Piątek łącznie ma na koncie 10 goli w 21 meczach tego sezonu.

