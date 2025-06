Probierz zapowiada debiut w kadrze. "Jest najbliżej"

Reprezentacja Polski w najbliższych dniach rozegra dwa spotkania. Najpierw Biało-Czerwoni w piątek na Stadionie Śląskim w Chorzowie zmierzą się w sparingu z Mołdawią. Cztery dni później, we wtorek 10 czerwca Polacy zagrają na wyjeździe z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata, które odbędą się w trzech państwach: USA, Meksyku i Kanadzie.

Michał Probierz: Dziś jest chyba najbliżej debiutu i zagrania

W składzie reprezentacji Polski powołanej na te mecze jest pięciu piłkarzy występujących w polskiej PKO BP Ekstraklasie: bramkarz Bartosz Mrozek (Lech Poznań), pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Oskar Repka (GKS Katowice), Maximillian Oyedele (Legia Warszawa) oraz obrońca Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok). Mrozek, Repka i Skrzypczak mają szansę na debiut w koszulce z orzełkiem na piersi. Według trenera Probierza ten ostatni jest blisko debiutu.

- Mateusz Skrzypczak na pewno prezentuje się coraz lepiej. Miał możliwość wejść wcześniej, jak mieliśmy dużo urazów, ale sam miał kontuzję. Dziś jest chyba najbliżej debiutu i zagrania. Jego już znamy i widzieliśmy. Zobaczymy - powiedział Michał Probierz dla Łączy nas piłka.

24-letni Skrzypczak był też powołany na ostatnie, marcowe zgrupowanie kadry, ale wtedy też nie wystąpił. -Jeżeli bym wystawił go od początku, to zaprzeczyłbym sam sobie, jeżeli był dowołany. To nie jest tak, że wyciągamy piłkarzy z kapelusza i ich wystawiamy. Jest też moment, w którym obserwujemy zawodników. Praktycznie całą kadrę mam do dyspozycji, ale Mateusz na pewno nie zagra od początku - mówił wówczas Probierz.

Skrzypczak, który został wygrany najlepszym obrońcą PKO BP Ekstraklasy, w sezonie 2024/2025 zagrał dla Jagiellonii Białystok 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwa gole.

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon na trzecim miejscu w PKO BP Ekstraklasie i ćwierćfinałem Ligi Konferencji.

Początek spotkań Polska - Mołdawia i Finlandia - Polska o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.