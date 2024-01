Wyciekła lista kandydatów na trenera Barcelony. Mocne nazwiska

FC Barcelona skompromitowała się w sobotni wieczór i przegrała aż 3:5 z Villarrealem. Był to pierwszy od 61 lat mecz, w którym Katalończycy dali sobie wbić aż pięć bramek na własnym stadionie. Nic więc dziwnego, że spadła na nich fala krytyki. Wkrótce po meczu na piłkarzy spadł jeszcze jeden cios - Xavi Hernandez poinformował, że po zakończeniu sezonu odejdzie z drużyny. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. (...) Nie chcę być problemem, zawsze chciałem być rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem będzie odejście 30 czerwca - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Media ujawniają. Oto kandydaci do zastąpienia Xaviego. Wśród nich trener Skorupskiego

Teraz w hiszpańskich mediach rozpoczęła się giełda nazwisk trenerów, którzy mogą zastąpić Xaviego. Wyciekła nawet lista potencjalnych kandydatów. Znajduje się na niej m.in. Rafael Marquez, a więc trener rezerw Blaugrany, który jak sam przyznał, jest skłonny przejąć stanowisko. - Nie można odmówić takiej okazji, a jeśli się pojawi, to zrobię wszystko, co w mojej mocy - mówił. Co więcej, za jego kandydaturą mają rzekomo przemawiać dobre relacje z Deco, a także Joanem Laportą.

Marquez nie ma jednak doświadczenia, które może być wymagane na poziomie La Liga. Podobnie zresztą jak i Thiago Motta, a więc szkoleniowiec Bolonii. On także zdaniem dziennikarzy znalazł się na radarze Barcelony. "Stał się w ostatnich dniach mocnym kandydatem. Ma również doskonałe relacje z Deco, ponieważ grał u jego boku w Katalonii" - czytamy.

Mocne nazwiska na liście Barcelony. Michel, Conceicao, a na tym nie koniec

Jednak Barcelona nie musi wcale szukać trenera spoza La Liga. Zainteresowała się również Michelem, a więc szkoleniowcem Girony, która jest objawieniem tego sezonu. To właśnie ta ekipa przewodzi stawce. Co więcej, trener ma prezentować podobny styl gry do tego, który był preferowany w Barcelonie przez ostatnie lata. W związku z tym szybko mógłby się zaadaptować do nowego otoczenia i wyprowadzić drużynę z kryzysu.

Jego konkurentem może być Sergio Conceicao. Portugalczyk po sezonie opuści FC Porto, więc z pewnością byłby "łakomym kąskiem" dla Barcelony. Z kolei innego kandydata do zastąpienia Xaviego wymienił Gerard Romero. To Imanol Alguacil, którego w Katalonii z chęcią zobaczyłby sam Laporta. Co więcej, działacze Barcelony mieli już nawet rozmawiać z trenerem Realu Sociedad. Jego kandydaturę rozważano też przed zaangażowaniem Ronalda Koemana.

O tym, kto ostatecznie przejmie Katalończyków, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Do końca sezonu na stanowisku pozostanie Xavi. Szkoleniowiec dość zaskakująco nie poinformował piłkarzy o odejściu, a najpierw udał się do mediów, co zszokowało zawodników. Naprawił jednak błąd i w niedzielny poranek przeprosił graczy, a także wyjawił powody odejścia.

- Jesteśmy rodziną i nadal wierzę, że możemy wszystkich zaskoczyć, nawet jeśli myślą, że już jesteśmy martwi - mówił. Na te słowa bardzo emocjonalnie zareagował m.in. Robert Lewandowski, który zgodnie z doniesieniami mediów, po prostu się rozpłakał.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]