Potężny sponsor ma związać się z Pogonią Szczecin. To firma wspierająca reprezentacje

Pogoń Szczecin notuje bardzo udany początek sezonu. Zespół Jensa Gustafssona wygrał oba dotychczasowe spotkania w ekstraklasie, a świetną dyspozycję popiera występami w europejskich pucharach. Po wygranym 8:4 dwumeczu z Linfield awansował do półfinału kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, w którym zmierzy się z belgijskim Gent.

Stadion Pogoni Szczecin może mieć nowego sponsora. "Umowa bliska finalizacji"

Solidna postawa zespołu ze Szczecina przekłada się na wzrost zainteresowania sponsorów. Okazuje się, że już niedługo Stadion Miejski im. Floriana Krygiera może mieć nowego sponsora tytularnego. Informacje w tym temacie przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Super Expressu Jerzy Chwałek. - Z tego co słyszę, to bliska finalizacji umowa ze sponsorem tytularnym stadionu w Szczecinie, na którym gra Pogoń Szczecin. Niebawem ma nosić nazwę InPost Arena - czytamy.

Byłby to kolejny przypadek, w którym firma InPost angażuje się w funkcjonowanie polskiej piłki. Jest ona jednym z głównych sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Współpraca zawisła na włosku po wypłynięciu afery z udziałem Mirosława Stasiaka, który według Cezarego Kuleszy miał polecieć z reprezentacją do Kiszyniowa na zaproszenie jednego ze sponsorów. "Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce, czyli Pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie InPost jest jednym ze sponsorów), jest skandalicznym nadużyciem!" - napisał na w mediach społecznościowych prezes InPostu, Rafał Brzoska.

W późniejszym wpisie wyraził nadzieję, że razem z resztą sponsorów zdołają uratować sytuację. "Myślę, że podejmiemy wysiłek wraz z pozostałymi Partnerami, by spróbować uratować wizerunek polskiej piłki przed odejściem od stołu" - stwierdził.