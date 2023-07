Rafał Brzoska nie wytrzymał. "Skandaliczne nadużycie". PZPN ma gigantyczny problem

Kilka dni temu wyszło na jaw, że członkiem delegacji na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią (2:3) w Kiszyniowie był Mirosław Stasiak, były działacz piłkarski, skazany proceder korupcyjny. PZPN musiał się z tego wytłumaczyć, ale to nie musi być koniec problemów. Przypomnijmy: Stasiak został wykluczony ze struktur PZPN najpierw dożywotnio, a później w 2016 roku skrócono mu dyskwalifikację do 10 lat.

Rafał Brzoska oburzony tłumaczeniami PZPN. "Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją"

W opublikowanym w czwartek 13 lipca oświadczeniu wyjaśniono, że Stasiak pojawił się na zaproszenie jednego ze sponsorów. "Za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich)" - przekazano.

Jednym z partnerów PZPN jest firma InPost. Jej założycielowi i prezesowi Rafałowi Brzosce nie spodobał się komunikat wydany przez federację. Oczekuje wskazania, kto dokładnie zaprosił Stasiaka na mecz. Zaznaczył też, że w tej sytuacji InPost może wycofać się ze sponsorowania drużyny narodowej.

"Sugerowanie przez PZPN, że osoba powiązana z korupcją w piłce, czyli Pan Stasiak rzekomo był zaproszony do Mołdawii przez jednego ze sponsorów (gdzie InPost jest jednym ze sponsorów) jest skandalicznym nadużyciem! Na meczu od nas byli jedynie pracownicy firmy. Oczekujemy natychmiastowego podania informacji, który ze sponsorów rzekomo zaprosił tę osobę. Po drugie - bardzo poważnie zastanawiamy się nad kontynuowaniem wsparcia polskiej piłki w formule, którą ostatnio obserwujemy. Nie pozwolimy na to, by nasz brand był wiązany z korupcją" - napisał na Twitterze.

InPost jest partnerem reprezentacji Polski od 30 maja 2022 r. Umowa obowiązuje do 31 lipca 2024 r. z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.