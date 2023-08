Najnowsze informacje o śmierci kibica w Radłowie. Wyciekły nieoficjalne wyniki sekcji

W sobotę 5 sierpnia doszło do tragicznych zdarzeń w województwie małopolskim. Chuligani Tarnovii Tarnów zaatakowali grupę pseudokibiców Unii Tarnów. W wyniku starcia jedna osoba zginęła, a jedna została poważnie ranna. W zamieszkach wzięło udział około 100 osób, mających przy sobie m.in. kije bejsbolowe, środki pirotechniczne i noże.

Media: Zaskakujące wyniki sekcji zwłok zmarłego kibica

W wyniku zdarzeń śmierć poniósł 40-letni Łukasz Z., a pierwotne wersje zdarzeń wskazywały, że przyczyną zgonu były rany po ataku nożem. Kilka godzin po zamieszkach świadkowie akcji wskazali, że mężczyzna zginął po wystrzale racy z rakietnicy w jego kierunku. Z kolei policja nie wykluczała, że najbardziej prawdopodobną wersją przyczyną był wybuch środków pirotechnicznych, które miał odpalać on sam.

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal WP SportoweFakty, kibic zmarł po obrażeniach doniesionych w wyniku wybuchu racy w jego prawej ręce. Odłamki racy doprowadziły do licznych obrażeń organów wewnętrznych, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci.

Po sekcji zwłok czas na dalsze śledztwo. Śledczy będą musieli ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

W ostatnich dniach doszło już do pierwszych zatrzymań. Pięciu kibiców trafiło do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Wśród zatrzymanych są chuligani Zagłębia Sosnowiec, Wisły Kraków i Unii Tarnów. Niektórzy sami zgłosili się do służb. Postawiono przed nimi zarzut udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, którego następstwem była śmierć człowieka.