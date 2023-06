Warta Poznań pokazała nowy stadion. Jest piękny. Wiadomo, gdzie ma powstać

15 czerwca to wyjątkowa data dla kibiców i sympatyków Warty Poznań. Tego dnia w 1912 roku powstał poznański klub, który teraz obchodzi swoje 111-lecie. Chociaż nie jest to okrągła rocznica, to nie przeszkadza to Warcie w hucznym świętowania tego dnia.

W czwartkowy poranek Warta przedstawiła nowy herb, z którym będzie od teraz występować. Nawiązuje on do dawnych tradycji, ale jest znacznie bardziej dynamiczny. - Pomysł stworzenia takiej identyfikacji wynikał z kilku potrzeb, a jedną z nich była konieczność wdrożenia spójnego wizerunku klubu jako organizacji - mówi Jarosław Żubka, Pełnomocnik Zarządu ds. ESG i wizerunku, cytowany przez stronę klubową.

Dwukrotni mistrzowie Polski poza projektem nowego herbu przedstawili również plan nowego stadionu, który ma powstać przy Drodze Dębińskiej. Jak informuje portal WP SportoweFakty - klub wraz z miastem prowadzą działania w celu uzyskania finansowania inwestycji.

Nowy obiekt ma być w pełni ekologiczny, pomieści pięć tysięcy kibiców (z możliwością rozbudowy) i będzie składał się z trzech trybun oraz oddychającą ścianę z roślinnością. - Jest on zaprojektowany w taki sposób, że można stawiać go na nogi etapami. Najpierw trybuna główna "A", gdzie będzie pełne zaplecze sportowo-administracyjne. Ona nam zapewni możliwość powrotu do Poznania - powiedział członek zarządu Maciej Wojdyło cytowany przez Radio Poznań.

Na razie Warta może liczyć na rozbudowę boisk treningowych, które będą kosztować około 14 mln złotych. Ponad połowa tej kwoty ma pochodzić z budżetu państwa, a reszta to wsparcie miasta.

W sezonie 2022/2023 Warta Poznań zajęła dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy. W kolejnych rozgrywkach klub spotkania domowe będzie dalej rozgrywał na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Do treningów piłkarze Warty mają wrócić w najbliższy wtorek, 20 czerwca.