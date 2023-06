Klub ekstraklasy zmienił swój herb. Kibice od razu skojarzyli

Warta Poznań została założona 15 czerwca 1912 roku i w czwartek świętuje swoje 111. lecie. Z okazji specjalnej rocznicy władze klubu postanowiły zaskoczyć kibiców i zaprezentować nowy herb klubu. Ma być on początkiem nowej identyfikacji poznańskiej ekipy, ale jednocześnie podkreślać historię dwukrotnych mistrzów Polski.

Warta Poznań ma nowy herb w 111. rocznicę założenia klubu. "Udało nam się to osiągnąć"

O tak znaczącej zmianie Warta Poznań poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także na oficjalnej stronie internetowej. Pierwsze przesłanki o nadchodzącej zmianie pojawiały się już w 2020 roku w ramach trzyletniego planu rozwoju. Poczekano aż trzy lata, ale na publikację nowego herbu wybrano dzień 111. rocznicy założenia klubu.

- Pomysł stworzenia takiej identyfikacji wynikał z kilku potrzeb, a jedną z nich była konieczność wdrożenia spójnego wizerunku klubu jako organizacji - mówi Jarosław Żubka, Pełnomocnik Zarządu ds. ESG i wizerunku, cytowany przez stronę klubową. - Herb to niezwykle istotny element kreujący tożsamość. Zależało nam na tym, by zrealizować to zadanie odpowiedzialnie, zgodnie ze sztuką, aby uniknąć problemów wynikających z braków prawnych i wewnętrznych regulacji. Myślę, że w pełni udało nam się to osiągnąć - dodał.

Nowy herb dla Warty stworzyła poznańska firma 360° Mood Agency, i jednocześnie dołożyła do tego również księgę znaku, wraz z brandbookiem. Ponadto zmieniono kolor zielony na nieco jaśniejszy, co ma dodawać Warcie energiczności i podkreślać jej działania. - Odpowiednie dopasowanie proporcji w konstrukcji i harmonijne zestawienie kompozycji elementów herbu, pozwoliły nam osiągnąć jego optymalną czytelność dla wszystkich nośników graficznych, na których herb będzie zamieszczany - przekazał Tomasz Szlufik, z 360° Mood Agency.

W herbie pozostała klasyczna litera "W", ale usunięto nazwę klubu i rok jego powstania. Nowe logo znacznie przypomina niemiecki Wolfsburg, co skrzętnie zauważają kibice. "Takie tam nawiązanie" - piszą internauci. Spora część z nich jest jednak zadowolona i chwali zarząd klubu za decyzję. "Dla mnie świetna zmiana" - czytamy.

Na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawiło się także wideo, które prezentuje proces powstawania nowego herbu klubu.