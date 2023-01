Najdroższy piłkarz w historii Rakowa odchodzi. Wszystko klepnięte, znamy szczegóły

Raków Częstochowa długo walczył o transfer Deiana Sorescu. Ostatecznie Dinamo Bukareszt zarobiło na nim 700 tys. euro, ale z bonusami transakcja może wynieść nawet milion euro. Tym samym Raków pobił własny rekord transferowy na początku 2022 roku. Wiele jednak wskazuje na to, że ta przygoda zakończy się po zaledwie dwunastu miesiącach, ponieważ Sorescu nie dopasował się w pełni do filozofii Marka Papszuna. Znamy już jego nowy klub.

Rekordowy transfer Rakowa dużym niewypałem. Deian Sorescu wraca do Rumunii

Rumuńskie media (m.in. portal sport.ro) zgodnie informują, że Deian Sorescu wróci do ligi rumuńskiej. Tym razem wahadłowy będzie występował w FCSB, gdzie zostanie wypożyczony z Rakowa Częstochowa do końca sezonu. Lider Ekstraklasy otrzyma 150 tys. euro za wypożyczenie, a w przypadku aktywowania opcji wykupu zarobi dodatkowy milion euro. Warto dodać, że 15 proc. z kwoty transferu (w tym przypadku 150 tys. euro) trafi do poprzedniego pracodawcy Sorescu, czyli Dinama Bukareszt. Początkowo Gigi Becali nie chciał płacić Rakowowi za wypożyczenie, ale finalnie przystał na warunki.

Bogdan Racovitan, rumuński obrońca przyznał, że będzie ubolewał nad odejściem Deiana Sorescu. Wahadłowy nie zagrał w sparingu Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam (3:0). - Nawet o tym nie wiedziałem. Do tej pory mieszkałem z nim wspólnie w pokoju. Przykro mi, bo świetnie się dogadywaliśmy, ale taka jest piłka. Życzę mu jak najlepiej, niestety tu jego sytuacja nie była najlepsza. Mam nadzieję, że zobaczymy się w reprezentacji Rumunii - mówił Racovitan, cytowany przez portal sport.ro.

FCSB zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ligi rumuńskiej z 38 punktami po 21 meczach. Przed klubem zarządzanym przez Gigi Becaliego jest tylko FCV Farul (45 pkt) i CFR Cluj (44 pkt). Deian Sorescu zagrał w 15 meczach tego sezonu dla Rakowa Częstochowa, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Rakowem jest ważny do końca czerwca 2025 roku. Sorescu zagrał też siedem meczów w reprezentacji Rumunii.