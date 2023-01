Ale głos z Rosji o Krychowiaku. "Ostatnia osoba"

Po inwazji Władimira Putina na Ukrainę wielu sportowców postanowiło opuścić kraj najeźdźcy, w tym Grzegorz Krychowiak. Polak skorzystał z pomocy FIFA, która wydłużyła okno transferowe i trafił na wypożyczenie do AEK-u Ateny. Tam spędził rundę wiosenną. Po zakończeniu współpracy z greckim klubem nie zamierzał jednak wracać do Rosji i udał się na kolejne wypożyczenie - tym razem do saudyjskiego Al-Shabab.

Były trener FK Krasnodar dementuje plotki ws. Krychowiaka. "To porządny i dobrze wychowany facet"

32-latek od kilku miesięcy musi radzi sobie z krytyką rosyjskich mediów. Tamtejsi dziennikarze nazwali go nawet "szczurem", a ich nienawiść wzrosła, gdy dowiedzieli się, że Krychowiak jako pierwszy miał domagać się rozwiązania umowy z klubem, a potem namawiać do podobnych kroków także kolegów.

Jak się okazuje, prawda mogła wyglądać zgoła inaczej, o czym poinformował Wiktor Gonczarenko, były trener FK Krasnodar, a obecnie szkoleniowiec Uralu Jekaterynburg. Białorusin wziął w obronę Polaka i zdementował wszelkie plotki.

- Chcę stanąć po stronie Krychowiaka. W Rosji krążyło wiele plotek, że to właśnie ten piłkarz namówił obcokrajowców z FK Krasnodar do wyjazdu. Jednak mam na ten temat inne zdanie. Jestem pewien, że był ostatnią osobą, która chciała odejść. On nie angażował się w te bzdury. Grzegorz jest przecież porządnym i dobrze wychowanym facetem - powiedział szkoleniowiec w jednym z wywiadów.

Podobne zdanie na temat Krychowiaka już kilka miesięcy temu wyraził Konstantin Genich. Były piłkarz wyjawił, że inicjatorem odejścia zagranicznych graczy miał być Brazylijczyk Wanderson. Natomiast Polak studził nastroje kolegów. - Tak jest, to Wanderson. Zaczął panikować z powodu całej historii. To on to zainicjował - wyznał Genich. - Przestraszył się. Po prostu się przestraszył. Krychowiak przeciwnie, uspokajał - mówił wówczas.

Polski pomocnik spędza sezon 2022/23 w saudyjskim Al-Shabab. Wystąpił w 11 spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Jego klub zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli ligowej, tracąc zaledwie trzy punkty do lidera, Al-Nassr. Jednak w czerwcu Krychowiak będzie musiał wrócić do FK Krasnodar. Jego kontrakt obowiązuje do 2024 roku, ale niewykluczone, że Polak uda się na kolejne wypożyczenie.