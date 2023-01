"Bez szans". Znakomita wiadomość dla Rakowa z Bayernu Monachium

Vladan Kovacević to na ten moment prawdopodobnie najlepszy bramkarz w polskiej ekstraklasie. W tym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach - w 12 zachował czyste konto. Nic dziwnego, że piłkarz wzbudził zainteresowanie europejskich klubów. Do akcji wkroczył nawet agent Bośniaka, który zaproponował jego usługi Bayernowi Monachium. Mistrzowie Niemiec wciąż szukają zastępcy kontuzjowanego Manuela Neuera, ale już teraz wiadomo, że nie zostanie nim Kovacević.

Bayern nie zatrudni Vladana Kovacevicia. Mistrzowie Niemiec wciąż szukają zastępcy Neuera

Bawarczycy odrzucili ofertę bramkarza Rakowa Częstochowa, o czym poinformował Florian Plettenberg. "Kovacević na pewno nie dołączy do Bayernu Monachium. Nie ma na to szans" - napisał dziennikarz Sky Sport na Twitterze.

W tej sytuacji Bośniak najprawdopodobniej pozostanie w częstochowskim klubie, co z pewnością ucieszy tamtejszych kibiców. W lipcu 2022 roku bramkarz przedłużył kontrakt z wicemistrzami Polski - nowa umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku. Zimowe okno transferowe wciąż pozostaje otwarte, więc niewykluczone, że pojawi się jeszcze kolejny chętny na Kovacevicia. Jedno jest pewne - Raków nie pozwoli łatwo odejść golkiperowi. Według portalu transfermartk.de jego aktualna wartość rynkowa to pięć milionów euro, ale potencjalny pracodawca musiałby zapłacić za gracza o wiele więcej.

W tej sytuacji nasuwa się jedno pytanie. Jeśli nie Kovacević, to kto zastąpi Neuera w Bayernie Monachium? Władze niemieckiego klubu nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji, ale w ich kręgu zainteresowania znalazło się kilku utalentowanych bramkarzy. Mowa o Alexanderze Nuebelu, Dominiku Livakoviciu oraz Yannie Sommerze. Bayern za wszelką pragnął ściągnąć bramkarza Borussi Monchengladbach, jednak władze ekipy z Borussia-Park nie są chętne do oddania Szwajcara. W ostatnich dniach na liście życzeń Bawarczyków znalazł się również Diogo Costa z FC Porto.

Bayern Monachium wróci do rywalizacji w piątek 20 listopada. Wówczas zmierzy się z RB Lipsk. Nieco później na boiska ligowe powróci Raków Częstochowa. Pierwsze spotkanie po przerwie na mundial rozegrają 28 stycznia. Ich rywalem będzie Warta Poznań. W bramce najprawdopodobniej pojawi się Kovacević, który pomoże drużynie utrzymać pozycję lidera ekstraklasy. Aktualnie Raków ma aż dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa.