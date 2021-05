Legia walczy o "szkockiego Messiego". To jego najlepszy sezon w karierze

Ryan Gauld w wieku 16 lat dołączył do pierwszego zespołu Dundee United i był określany przez tamtejsze media jako "szkocki Messi". W 2014 roku jego talent dostrzegł Sporting CP, który kupił go za niecałe trzy miliony euro. W kolejnych latach Gauld był wypożyczany do mniej renomowanych klubów w Portugalii, a w drugiej części sezonu 2018/2019 występował w szkockim Hibernian. Od lipca 2019 roku Szkot występuje w Farense, natomiast jego kontrakt wygasa z końcem sezonu.

Legia Warszawa chce "szkockiego Messiego". Są nim zainteresowane także kluby z Wysp Brytyjskich

Jak informuje portal meczyki.pl, Legia Warszawa jest zainteresowana zakontraktowaniem Ryana Gaulda po zakończeniu trwającego sezonu. Na ten moment nie są znane jednak szczegóły potencjalnej propozycji mistrza Polski. Według informacji podawanych przez portal Wales Online sytuację Gaulda obserwują także takie kluby, jak Swansea, Norwich City, Brighton oraz Sheffield United. Branżowy portal transfermarkt wycenia Szkota na 3,5 miliona euro.

Szkot rozgrywa obecnie najlepszy sezon w karierze. Pomocnik zagrał w 29 spotkaniach w lidze portugalskiej, w których zdobył osiem bramek i sześciokrotnie asystował. Mimo jego dobrej dyspozycji Farense znajduje się w strefie spadkowej. Zespół prowadzony przez Sergio Vieirę zajmuje 17. miejsce z 27 punktami i traci dwa punkty do Boavisty, która zajmuje miejsce barażowe. Z kolei strata Farense do miejsca gwarantującego utrzymanie wynosi cztery punkty – zajmuje je Rio Ave.

UEFA oficjalnie poinformowała we wtorek, że reprezentacje podczas EURO 2020 będą mogły liczyć 26, a nie 23 zawodników. Prawdopodobnie na tej decyzji zyska Ryan Gauld, który może zostać powołany do reprezentacji Szkocji.