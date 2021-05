Gdzie i o której oglądać rewanż City - PSG? Poznamy finalistę LM [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Pierwsze starcie pomiędzy oboma drużynami zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Pepa Guardioli. W 15. minucie Marquinhos strzelił gola na 1:0 dla paryżan, którzy taki rezultat dowieźli do końca pierwszej połowy. W drugiej części gry dominowali jednak goście. Dwa szybkie ciosy w wykonaniu Kevina De Bruyne w 64. minucie i Riyada Mahreza w 71. minucie zapewniły The Citizens niezwykle komfortową sytuację przed rewanżem.

Manchester City - PSG. Aktualna forma obu zespołów

Od momentu pierwszego półfinałowego pojedynku Manchester City rozegrał jedno ligowe spotkanie. W ostatni weekend zawodnicy Guardioli bez większych problemów pokonali Crystal Palace 2:0 po bramkach Sergio Aguero i Ferrana Torresa, robiąc w ten sposób duży krok w stronę zdobycia mistrzostwa Anglii.

Paryżanie również mają za sobą ligowy mecz. W sobotę podopieczni Mauricio Pochettino pokonali u siebie 2:1 ekipę Lens, a na listę strzelców wpisywali się Neymar i Marquinhos. PSG wciąż musi się bić o mistrzowski tytuł. Na trzy kolejki przed końcem sezonu liderem tabeli jest Lille z przewagą zaledwie jednego punktu.

Manchester City - PSG. Gdzie i o której oglądać?

Ewentualne zwycięstwo w dwumeczu Manchesteru City oznaczałoby, że klub ten zagrałby w finale Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii. Dla PSG z kolei byłoby to drugie tego typu osiągnięcie. Po raz pierwszy paryżanie dotarli do decydującego meczu przed rokiem, kiedy to ostatecznie przegrali 0:1 z Bayernem Monachium.

Mecz Manchesteru City z Paris Saint-Germain rozpocznie się we wtorek 4 maja o godz. 21:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 1. Spotkanie będzie można także obejrzeć na Ipla.tv. Relacja tekstowa z meczu będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.