Oficjalny komunikat Alfy Romeo ws. Roberta Kubicy

Robert Kubica pełni rolę kierowcy rezerwowego od 1 stycznia 2020 roku i ma zapewniony udział w treningach w trakcie sezonu Formuły 1. Choć sezon 2021 trwa, to na razie nie pojawiały się informacje, że Polak w najbliższym czasie weźmie udział w jednym z treningów. Inżynier wyścigowy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen Frederic Vasseur poinformował natomiast kilka dni temu w wywiadzie dla portalu motorsport.com, że udział w treningu przed Grand Prix Francji weźmie inny kierowca testowy Brytyjczyk Callum Ilott. Wtedy nieznane były plany zespołu dotyczące Roberta Kubicy

Robert Kubica weźmie udział w treningu w Barcelonie. Będzie bardzo ważnym ogniwem Alfy Romeo

Polak wreszcie doczekał się powrotu do bolidu. Zespół Alfa Romeo Racing Orlen poinformował w oficjalnym komunikacie, że Robert Kubica zajmie miejsce Kimiego Raikkonena w piątkowym treningu w Barcelonie. To będzie pierwsza okazja dla Polaka, aby wystąpić w treningu przed wyścigiem Formuły 1 w 2021 roku. – Nie mogę się doczekać powrotu do samochodu w piątek. Po raz ostatni jeździłem nim w lutym w Barcelonie, jestem ciekaw, jak bardzo samochód poczynił postępy od tamtego czasu. Prowadzenie bolidu to zawsze wyjątkowe doświadczenie – powiedział Kubica.

Polak weźmie też udział w dwudniowych testach w Barcelonie (11-12 maja), w trakcie których wypróbuje nowych 18-calowych opon od firmy Pirelli. Będą one używane w 2022 roku. – Opinie techniczne ze strony Roberta będą kluczowe w kwestii opon na przyszły rok. Jesteśmy w środku walki o miejsce w środku stawki i wkład każdego z kierowców może być naszą tajną bronią – dodał inżynier wyścigowy Alfy Romeo, Frederic Vasseur, cytowany przez oficjalną stronę internetową.

Po jeździe bolidem C41 w Barcelonie Robert Kubica wróci do rywalizacji w European Le Mans Series. Od 15 do 16 maja kierowcy będą rywalizować na torze Red Bull Ring w Austrii. W pierwszym wyścigu w Barcelonie WRT Team triumfował, a Polak doprowadził do tego w ostatnim stincie.