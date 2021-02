Legia o krok od pierwszego z dwóch zapowiadanych transferów. Uzbek już w Warszawie

Czesław Michniewicz długo musiał czekać na transfery, ale wydaje się, że wreszcie ma podstawy do zadowolenia. Do Polski przyleciał Jasur Jakszibojew. Jeśli 23-latek pomyślnie przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt z Legią.

Legia o krok od sprowadzenia napastnika. To wicekról strzelców białoruskiej ekstraklasy

Mistrzowie Polski sprowadzają wicekróla strzelców białoruskiej ekstraklasy. Skrzydłowy zaczął 2020 rok w Energetiku-BGU Mińsk, a w drugiej połowie występował w Szachtiorze Soligorsk, który sensacyjnie zdobył mistrzostwo, kończąc dominację BATE Borysów. Do obu klubów był wypożyczany z najbardziej utytułowanym uzbeckiego zespołu Pakthatoru Taszkient, do którego wrócił po zakończeniu sezonu na Białorusi. W kadrze narodowej rozegrał trzy mecze.

Jakszibojew do Legii trafi na zasadzie transferu definitywnego. Niedługo do mistrzów Polski dołączyć ma też 28-letni stoper Artem Szabanow z Dynama Kijów. Jak podawał portal meczyki.pl, stołeczny klub wypożyczy go z opcją transferu definitywnego.