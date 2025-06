"Chodzące, biegające nieszczęście". Tak, to o reprezentancie Polski

Kadencja Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski to już przeszłość. Mało chwalebna i bardzo burzliwa przeszłość. Nadszedł czas podsumowań, także tych dotyczących piłkarzy. Dziennikarz portalu Meczyki.pl Radosław Przybysz w brutalnych słowach wskazał zawodnika, który w tym okresie zaprezentował się najgorzej i stracił zdecydowanie najwięcej. Nie tylko z uwagi na to, co robił na boisku.