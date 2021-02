Piłkarz Zagłębia Lubin zdyskwalifikowany za bandycki faul. Klub też dostał karę

W 15. kolejce Ekstraklasy Zagłębie przegrało z Wisłą Płock 0:2, ale po meczu najgłośniej mówiło się jednak o brutalnym faulu Djordje Crnomarkovicia na Piotrze Pyrdole. Po wślizgu Serba piłkarz Wisły musiał zejść z boiska. Jak się później okazało Serb złamał Polakowi nogę.

Kamery telewizyjne uchwyciły również moment, w którym asystent trenera Zagłębia Iban Vrabeca pokazuje obrońcy gest sugerujący, aby sfaulował rywala umyślnie, po to, by zdobyć żółtą kartkę. Przed spotkaniem z Wisłą Crnomarković miał na koncie trzy żółte karki i kolejne upomnienie oznaczało przymusową pauzę. W kolejnym meczu z Lechem i tak nie mógłby zagrać z uwagi na umowę wypożyczenia, która zabraniała klubowi z Lubina wystawiania go w meczu przeciwko Kolejorzowi. Opłacało się więc pauzować w meczu, w którym i tak by nie wystąpił.

Crnomarković dopiął swego, za przewinienie dostał żółtą kartkę, ale ściągnął na siebie krytykę środowiska.

Dyskwalifikacja i kara finansowa dla Crnomarkovicia. "Rażące naruszenie norm moralnych i etycznych"

W środę sprawą zajęła się Komisja Ligi. Jej przewodniczący Jarosław Poturnicki oświadczył, że nie było żadnych wątpliwości co do umyślności zachowania piłkarza oraz współudziału Vrabeca. - Na nagraniach z meczu wyraźnie słychać do kogo zwraca się asystent i widać reakcję zawodnika na skierowany do niego okrzyk i gest. Ponadto, po otrzymaniu polecenia od asystenta trenera, a przed poważnym w skutkach faulem, zawodnik podjął dwie nieudane próby zdobycia żółtej kartki, faulując zawodników Wisły. Tym samym Komisja Ligi uznała, że klub, asystent trenera oraz zawodnik dopuścili się rażącego naruszenia norm etycznych w piłce nożnej, co skutkuje nałożonymi karami dyscyplinarnymi - napisał w oświadczeniu.

Serbski obrońca dostał karę finansową w wysokości 30 tys. zł i trzy mecze zawieszenia, a Ivan Vrabeca 15 tys. zł i jeden mecz zawieszenia. Ponadto ukarane zostało Zagłębie Lubin, które musi zapłacić 50 tys. zł.

Lubinianie kolejne ligowe spotkanie rozegrają z Wartą w Poznaniu (15.02). Wcześniej, w czwartek (11.02), czeka ich starcie w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski z Chojniczanką Chojnice. Aktualnie w tabeli Zagłębie zajmuje 6. miejsce z 23 punktami na koncie.

