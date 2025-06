Michał Probierz wróci do Ekstraklasy? "To jest zły pomysł"

Reprezentacja Polski wciąż nie ma selekcjonera po odejściu Michała Probierza. Atmosfera wokół kadry nie była ostatnio najlepsza - piłkarze nie grali na miarę oczekiwań, ale czarę goryczy przelały dwie sytuacje - porażka z Finlandią 1:2 i konflikt trenera z Robertem Lewandowskim, któremu odebrał opaskę kapitańską. Napastnik FC Barcelony niemal od razu oświadczył, że nie będzie grał w kadrze pod wodzą tego szkoleniowca.

Żelazny: Probierz wpadł na samobójczy pomysł

Ostatecznie sytuacja została rozwiązana, ale niesmak wokół tego wszystkiego wciąż pozostał. Na razie Michał Probierz skupia się na swojej pasji - golfie i bierze nawet udział w mistrzostwach Polski. - Długo mnie w domu nie było. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Zobaczę, jak potoczą się moje losy - mówił niedawno szkoleniowiec.

Temat przyszłości Michała Probierza został podjęty również w programie "To jest Sport.pl". Leszek Bartnicki - byly prezes klubów piłkarskich zapytał rozmówców, który klub mógłby zadzwonić do Michała Probierza, żeby go zatrudnić. - Żaden na ten moment. Myślę, że Probierz akurat wróci do Ekstraklasy, ale aktualnie to jest zły pomysł - stwierdził dziennikarz Piotr Żelazny.

- PR-owo to się w tej chwili nie broni. To jest gość, który kłóci się z najważniejszą postacią w kadrze i wpada na pomysł samobójczy, czyli odstawienie jednak najlepszego zawodnika.

"Wszyscy wiedzieli jak się to skończy"

Jakub Kosecki podkreślał, że to jednak Lewandowski sam nie chciał przyjechać. - Wydaje mi się, że jedyną rzeczą, która źle została rozegrana, to ta opaska Lewandowskiego - dodał.

- Ale wszyscy wiedzieli jak się to skończy - odbił Żelazny. - Jeśli odbierasz opaskę Lewandowskiemu na tym etapie kariery, musisz się liczyć z tym, że on zrezygnuje z gry - zakończył.

