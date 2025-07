Kluczowe wieści z Włoch ws. Kubicy. Jest decyzja Ferrari

15 czerwca br. Robert Kubica świętował jeden ze swoich największych sukcesów w karierze. Polak wygrał wyścig 24h Le Mans wraz z zespołem AF Corse, który tworzył z Chińczykiem Yifeiem Ye i Brytyjczykiem Philem Hansonem. Kubica jest jednym z dwóch kierowców, obok Fernando Alonso, który wygrał wyścig 24h Le Mans i wyścig Formuły 1. - Obecnie żyjemy w złotej erze wyścigów długodystansowych, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie fanów przychodzących na wyścigi - mówił Kubica po swoim sukcesie w Ferrari. Czy ma szansę na awans w Ferrari?

Jedno miejsce mniej dla Kubicy. Były kierowca F1 na dłużej w Ferrari

Czy Kubica ma szansę na awans w Ferrari do jednego z fabrycznych zespołów? Na razie wiadome jest, że w sezonie 2026 jednym z kierowców Ferrari w długodystansowych mistrzostwach świata WEC będzie Włoch Antonio Giovinazzi, który ma za sobą przeszłość w Formule 1 w zespole Alfa Romeo. Giovinazzi wygrał wyścig 24h Le Mans w 2023 r., co było znakomitym rezultatem.

- Ferrari jest dla mnie czymś więcej niż tylko zespołem: to rodzina. To wyzwanie każdego dnia dodaje mi energii. To zobowiązanie, więc czuję się zaszczycony i podekscytowany - mówił Giovinazzi po podpisaniu kilkuletniego kontraktu z Ferrari. Poza tym Włoch będzie kierowcą rezerwowym w Ferrari w Formule 1. To zatem oznacza, że Kubicy ubyło jedno miejsce w hypercarach.

W tym roku załogi w fabrycznych samochodach Ferrari w hypercarach tworzyli Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen (samochód nr 50), Antonio Giovinazzi, James Calado i Alessandro Pier Guidi (nr 51). Nie należy też wykluczać scenariusza, że Kubica dalej będzie jeździł w prywatnym samochodzie AF Corse, a nie w fabrycznym pojeździe Ferrari.

Co sam Kubica mówi o swojej przyszłości w Ferrari? - Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale mam nadzieję, że dostanę szansę pościgania się jeszcze kilka razy w 24h Le Mans. Nawet jeśli nie będę rywalizował na torze, to prawdopodobnie i tak tam pojadę - opowiadał Kubica w rozmowie z fiawec.com.

Przed Kubicą jeszcze cztery starty w tym sezonie wyścigów długodystansowych, odpowiednio w Brazylii (13.07), Stanach Zjednoczonych (07.09), Japonii (28.09) i Bahrajnie (08.11). Aktualnie AF Corse zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Hypercarów ze 138 punktami i traci 34 do prowadzącego Ferrari.