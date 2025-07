Właściciel klubu Ekstraklasy wsparł kandydaturę Trzaskowskiego. Teraz się tłumaczy

Zbigniew Jakubas jest jednym z najbogatszych polskich przedsiębiorców. Jest właścicielem Grupy Kapitałowej Multico, a ponadto od 2020 roku jest prezesem oraz większościowym udziałowcem Motoru Lublin. Klub w czerwcu 2024 roku awansował do Ekstraklasy, pokonując w barażu Arkę Gdynia 2:1. Warto przypomnieć, że rok wcześniej drużyna pokonała Stomil Olsztyn i dzięki temu awansowała do I ligi.

Prezes Motoru Lublin zdradził, dlaczego poparł Rafała Trzaskowskiego

Biznesmen był ostatnio gościem w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego i tam został podjęty temat polityki. Jakubas poparł kandydaturę Rafała Trzaskowskiego i zdradził, dlaczego to zrobił. Przypomnijmy, że Jakubas przeznaczył 60 tys. złotych, by wesprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej. - Pewni dziennikarze zapytali mnie, dlaczego poparłem (Rafała Trzaskowskiego - przyp. red.). Powiedziałem wprost, iż ze wszystkich kandydatów, którzy starali się o urząd prezydenta, uważam, że Rafał Trzaskowski jest najlepszy - wyznał.

- Potwierdzam to też w tym momencie. Prezydent ma relacyjną rolę i zadania. Rafał Trzaskowski jest wielojęzycznym człowiekiem - mówi perfekcyjnie w kilku językach. Tylko osoby niedoświadczone w kontaktach międzynarodowych uważają, że można sobie wziąć tłumacza, albo specjalny boks. Nie. Polityka zwłaszcza międzynarodowa ma to do siebie, że wiele rzeczy trzeba wcześniej przygotować, uzgodnić i mieć tę relację osobistą tak jak wszędzie. W związku z tym go poparłem - kontynuował.

Czy Jakubas żałuje poparcia Trzaskowskiego?

Krzysztof Stanowski dopytał biznesmena, czy żałuje tego, że go poparł, bo ostatecznie Rafał Trzaskowski przegrał z Karolem Nawrockim. - To nie jest moja wina, że przegrał. Każdy obywatel ma prawo płacić na kampanie. Zwracam uwagę na jedną rzecz - ja wpłaciłem oficjalnie, a nie pod stołem jak niektórzy na innych kandydatów. Nie motywowałem załogi, tak jak pewien państwowy zakład przemysłowy, który wspierał kampanię pewnej partii dwa lata temu i pracownicy tego zakładu dostali premię, z której mieli wpłacać mało widoczne kwoty na kampanię - podkreślił.

- Jeżeli mnie by ktoś spytał, to zmieniłbym prawo, że wszyscy, którzy wpłacają powyżej np. 100 zł, wszyscy powinni być wykazywani na listach wpłat - zakończył.