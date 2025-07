Alarmujące słowa Bukowieckiej. Zrezygnuje ze startu w MŚ?!

- Wciąż mam nadzieję, że to jednak zmienią, że ktoś pójdzie po rozum do głowy. Dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe - powiedziała Natalia Bukowiecka w rozmowie z Interią. Polska lekkoatletka może zostać zmuszona do wycofania się z jednego ze startów w zbliżających się mistrzostwach świata i nie ukrywa rozczarowania z tego powodu.