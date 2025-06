Hiszpanie ujawniają szczegóły kontraktu Szczęsnego w Barcelonie!

Po transferze Joana Garcii w FC Barcelonie jest aktualnie czterech bramkarzy. Oprócz niego w klubie są Marc-Andre Ter Stegen, Inaki Pena i Wojciech Szczęsny. Od jakiegoś czasu mówi się, że Hiszpan odejdzie z klubu po sytuacji z początku roku, kiedy Hansi Flick odstawił go na rzecz Polaka. Z kolei ten ostatni z wymienionych ma kontrakt tylko do 30 czerwca, więc niedługo stanie się wolnym zawodnikiem. W przypadku Niemca w lokalnych mediach czytamy, że jest on wypychany z klubu.

Nowe informacje nt. kontraktu Wojciecha Szczęsnego

W związku z tym sytuacja w klubie jest bardzo ciekawa. Hiszpańscy dziennikarze są niemal przekonani, że Joan Garcia będzie pierwszym wyborem Hansiego Flicka, a jego zmiennikiem będzie... Wojciech Szczęsny, który ma rozmawiać od jakiegoś czasu z władzami Blaugrany o nowym kontrakcie.

Teraz "Mundo Deportivo" informuje o szczegółach nowej umowy Polaka z klubem. "Przedłużenie kontraktu polskiego bramkarza do 2027 roku nie jest w ogóle zagrożone i jest na dobrej drodze, po tym jak ustne porozumienie zostało osiągnięte kilka tygodni temu. 'Tek', który był na wakacjach przez prawie miesiąc, dał zielone światło na przedłużenie kontraktu o kolejne dwa sezony" - czytamy.

Według ustaleń serwisu "obecnie wymieniane są dokumenty, aby ująć uzgodnione kwoty czarno na białym" - czytamy.

Sytuacja w bramce FC Barcelony. Klub zdecydował

Ponadto serwis zaznacza, że nic nie zmieniło się w planach bramkarskich FC Barcelony. Starterem ma być nowo pozyskany Joan Garcia. "Zarówno dyrektorzy sportowi, jak i Hansi Flick - za zgodą zarządu - zdecydowali, że bramkarz z Sallent de Llobregat i Szczęsny utworzą duet bramkarski Barcelony w sezonie 2025-26, a trzeci będzie pochodził z akademii młodzieżowej" - czytamy.

Wojciech Szczęsny trafił do FC Barcelony ze sportowej emerytury. Polak zastąpił Ter Stegena, który pod koniec września doznał poważnej kontuzji kolana. Wszystko wskazuje na to, że 35-latek zdecydował się na kontynuowanie gry w Blaugranie, co wcale nie było takie pewne. "Barca jest również bardzo zadowolona z występów jego rodaka - Roberta Lewandowskiego na boisku, a także z jego wpływu na odmłodzoną szatnię" - czytamy.

"Szczęsny dał doświadczenie i spokój w najbardziej wymagających momentach, a jednocześnie przyczynił się do utrzymania dobrej atmosfery w drużynie. Pomimo debiutu dopiero 4 stycznia w Barbastro w Copa del Rey (0-4), zajął dziewiąte miejsce w rankingu minut (2726) z 30 rozegranymi oficjalnymi meczami" - zakończono.