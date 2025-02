Hajto ogłosił wprost po sensacyjnym transferze Polaka. "Wypisał się z reprezentacji"

Okno transferowe w najważniejszych europejskich ligach zostało zamknięte. Zima była bardzo intensywna, jeśli chodzi o reprezentantów Polski. Tylko w tym okresie Nicola Zalewski przeniósł się z Romy do Interu, Kacper Urbański zamienił Bolognę na Monzę, a Tymoteusz Puchacz przeszedł z Holstein Kiel do Plymouth Argyle.

Sensacyjny transfer z udziałem reprezentanta Polski

Jednak najgłośniejszą transakcją tego okienka z udziałem Polaka były przenosiny Mateusza Bogusza z MLS do ligi meksykańskiej. Ruch 23-latka podzielił środowisko piłkarskie. Część z komentujących uważa, że transfer do Cruz Azul jest krokiem wstecz. Z kolei Mateusz Borek uważa, że to jednak krok do przodu. - To jest fajna liga, popularna liga, liga, która budzi zainteresowanie. Wolę, żeby Bogusz poszedł do topowego klubu w Meksyku niż drugorzędnego w Hiszpanii czy we Włoszech - mówił w programie Kanału Sportowego.

Na te słowa zareagował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN odpowiedział na tę słowa w następujący sposób: - Mati, nie wiem jak w Hiszpanii, ale we Włoszech nie ma klubów drugorzędnych - odparł.

Tomasz Hajto nie wytrzymał

Teraz głos nt. transferu Mateusza Bogusza zabrał Tomasz Hajto w programie "Polsat Futbol Cast" na Polsacie Sport. - Bogusz ląduje w Meksyku. To jest dla mnie kosmos. Ten kierunek to jest kosmos. Wypisał się kompletnie z gry w reprezentacji - uznał.

- Studiowaliśmy te podróże z Ameryki, Japonii. Jest różnica godzin. Potrzebujesz 48 godzin więcej, żeby dojść do siebie. To jest za dużo dla organizmu. To jest tak duża różnica przy tym kalendarzu, że nie jesteś w stanie tego regularnie znosić i być w dobrej formie. Nie wspominając o Meksyku, gdzie się leci, nie wiadomo ile - kontynuował.

"Nigdy bym się nie zdecydował"

Później Tomasz Hajto zaczął się zastanawiać, czy Mateusz Bogusz w ogóle będzie grał w zespole Cruz Azul. - Abstrakcyjny kierunek, kwota transferu dosyć duża. Ja bym się nigdy nie zdecydował na transfer do Meksyku, gdybym grał w jakiejkolwiek lidze w Europie. Jako 23, 24-latek nie idę grać do Meksyku - zakończył.

Mateusz Bogusz do niedawna występował w Los Angeles FC. Mówiło się, że interesują się nim kluby z czołowych lig europejskich, ale reprezentant Polski postanowił obrać egzotyczny kierunek i przenieść się do meksykańskiego Cruz Azul. Według informacji dostępnych w przestrzeni medialnej 23-latek miał kosztować 8,5 miliona euro.