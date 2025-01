Boniek starł się z Borkiem. Burza wokół sensacyjnego transferu kadrowicza

Poprzedni sezon był dla Mateusza Bogusza niezwykle udany. Zdobył 20 goli i zanotował 11 asyst w 48 meczach wszystkich rozgrywek Los Angeles FC. Dobra gra na amerykańskiej ziemi zaowocowało powołaniem do polskiej kadry, w której Bogusz zagrał dwa spotkania.

Wymiana zdań Borka i Bońka. Poszło o transfer kadrowicza

Jeśli wierzyć medialnym doniesieniom pomocnik wkrótce zmieni klub i kolejnym przystankiem w jego karierze będzie meksykański Cruz Azul. Transfer, jak informowały Meczyki.pl, ma opiewać na kwotę dziewięciu milionów dolarów.

Czy to sportowy awans, czy może regres? Zdania na ten temat są podzielone. Jednym z ekspertów, który zabrał głos w tym temacie, jest dziennikarz Kanału Sportowego Mateusz Borek.

Komentator w programie Moc Futbolu bez ogródek przyznał: - Uważam, że to jest dla Mateusza Bogusza krok do przodu. To jest fajna liga, popularna liga, liga, która budzi zainteresowanie.

- Wolę, żeby Bogusz poszedł do topowego klubu w Meksyku niż drugorzędnego w Hiszpanii czy we Włoszech - dodał dziennikarz. Wpis z tą wypowiedzią Mateusza Borka na portalu X zamieścił oficjalny profil Kanału Sportowego. Na ten cytat odpowiedział Zbigniew Boniek.

- Mati, nie wiem jak w Hiszpanii, ale we Włoszech nie ma klubów drugorzędnych - odpowiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, dodając do wpisu trzy emotikony.

To nie był koniec dyskusji ws. Bogusza, bowiem wpis - jeszcze w trakcie trwania programu - przytoczył prowadzący Michał Pol. - Z panem prezesem Bońkiem, z racji mojej wielkiej miłości, która się nigdy myślę nie wyczerpie i niesamowitej sympatii - zresztą wczoraj też rozmawialiśmy dłużej - ja Zbyszka nie mogę krytykować za takie publicystyczne wpisy, bo wiemy że Zbyszek lubi się uśmiechnąć, poironizować, zaczepić. Mogę odpowiedzieć Zbyszkowi tylko w taki sposób, że gwarantuję mu, że np. połowa polskich zawodników, którzy wychodzą na boisko we Włoszech albo wchodzą z ławki rezerwowych, to w ogóle nie ma szansy dotknąć piłki w Bundeslidze - odpowiedział Mateusz Borek, a część cytatu Kanał Sportowy zamieścił na portalu X.

Czas pokaże, czy Mateusz Bogusz w Meksyku rozwinie swoje umiejętności i na stałe zadomowi się w reprezentacji Polski. Michał Probierz i polscy kibice z pewnością na to liczą - zwłaszcza w kontekście zbliżających się eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i... Meksyku.