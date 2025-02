Oszaleli na punkcie reprezentanta Polski. "Będzie gwiazdą"

Mateusz Bogusz był jedną z wyróżniających się postaci Los Angeles FC w sezonie 2024 Major League Soccer. Zespół z Kalifornii wygrał rundę zasadniczą w Konferencji Zachodniej, a potem dotarł do półfinału play-offów konferencyjnych, przegrywając po dogrywce z Seattle Sounders. Sam Polak zdobył w lidze 16 goli i zanotował osiem asyst w 36 meczach. Do tego zadebiutował w reprezentacji Polski.

Bogusz przyszedł do Meksyku jako gwiazda

Zeszły rok był dla Bogusza naprawdę dobry. Teraz czekają go zupełnie nowe wyzwania. Zamienił USA na Meksyk, gdzie poziom gry jest minimalnie wyższy, ale liga jest trudniej dostępna, przynajmniej dla europejskich kibiców. Nikt w Polsce nie ma praw do pokazywania rozgrywek Ligi MX. W samym Meksyku wiąże się z Boguszem ogromne nadzieje. Już teraz postrzega się go jako jednego z najlepszych piłkarzy.

- Będzie wielką gwiazdą. To jeden z największych transferów ligi meksykańskiej w historii - zapewnił w rozmowie z WP SportoweFakty meksykański dziennikarz Alvaro Cruz Santibanez. Dodał też, że Cruz Azul miało Bogusza na oku od dłuższego czasu.

Nowy klub Polaka daje gwarancję walki o najwyższe cele w kraju i w strefie CONCACAF. To jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w Meksyku. Dziewięć razy był mistrzem Meksyku, cztery razy wygrywał Puchar Meksyku. Do tego sześciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów CONCACAF. W 2019 r. triumfował w Leagues Cup, czyli turnieju dla drużyn z MLS i Ligi MX. Kibice są głodni kolejnych sukcesów i liczą na to, że Bogusz będzie liderem zespołu od samego początku.

- Bogusz przyjechał do wielkiego klubu i będzie czuł presję. Kibice domagają się tytułu i oczekują od niego goli już od pierwszego występu i nie obchodzi ich to, że zawodnik potrzebuje czasu na adaptację. Dla Bogusza to krok w przód pod względem mentalnym - przyznał Cruz Santibanez.

Choć liga meksykańska prezentuje nieco wyższy poziom piłkarski od MLS, to jednak trudniej stamtąd o transfer do Europy. Swoje robią dostępność dla widzów na świecie oraz kwestie marketingowe. Tutaj MLS zdecydowanie przebija Meksyk.

- Lepsze możliwości transferu do Europy zapewniała mu MLS, a nie liga meksykańska. Najlepszą trampoliną do jednej z czołowych europejskich lig będzie teraz po prostu reprezentacja Polski - uważał meksykański dziennikarz.

Bogusz będzie drugim zawodnikiem z Europy w obecnym składzie Cruz Azul. Gra tam Georgios Giakoumakis, który w sezonie 2019/2020 występował w Górniku Zabrze.

Mateusz Bogusz związał się z Cruz Azul do końca przyszłego roku. Transfermarkt wycenia Polaka na dziesięć milionów euro. Szansę na debiut może dostać w najbliższy weekend w ligowym spotkaniu - rywalem Cruz Azul będzie Pachuca.