Sceny. Tak witają Mateusza Bogusza w nowym klubie!

Mateusz Bogusz brylował w ostatnim czasie w MLS. Polak trafił do Los Angeles FC w 2023 roku z angielskiego Leeds. Klub zapłacił za niego milion euro. W nowej lidze pomocnik pokazywał się z bardzo dobrej strony. W 48 meczach w sezonie 2023/24 zdobył w sumie 20 goli i zanotował 11 asyst. Taka postawa sprawiła, że Michał Probierz postanowił powołać go do reprezentacji Polski. Zadebiutował 8 września 2024 roku i dotychczas wystąpił w dwóch spotkaniach przeciwko Chorwacji i Portugalii w Lidze Narodów.

Media: Mateusz Bogusz podpisał kontrakt z Cruz Azul

Wydawało się, że kapitalna forma w MLS sprawi, że Mateusz Bogusz wróci do czołowego klubu Europy. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się szokujące doniesienia o zainteresowaniu klubu z Meksyku.

Portal Meczyki.pl ustalił, że zgodnie z niedawnymi plotkami, Mateusz Bogusz podpisał kontrakt z Cruz Azul. "Na finalizację transferu trzeba było poczekać, bo konieczne okazały się dodatkowe ustalenia między piłkarzem a meksykańskim klubem" - czytamy.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk podał, że kontrakt Polaka będzie obowiązywał do 2029 roku. Transfer ma zamknąć się w kwocie 9 mln dolarów, co jest trzecim najdroższym transferem meksykańskiego klubu w historii.

Z kolei na profilu Kanału Sportowego w serwisie X pojawiła się fotografia, na której widzimy, jak polski piłkarz jest już witany przez kibiców Cruz Azul. Nie ma wątpliwości, że bardzo entuzjastycznie go witają. Na oficjalne potwierdzenie tego transferu musimy jednak jeszcze poczekać.

Reakcje na sensacyjny transfer Mateusza Bogusza

Ten transfer może sprawić, że o kolejnych występach w reprezentacji Polski Mateusz Bogusz będzie mógł zapomnieć. Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet ujawnił w programie "Misja Sport" reakcję selekcjonera na sensacyjny transfer polskiego piłkarza. - Ja miałem wrażenie, choć to oczywiście tylko moje wrażenie, że on nie ma problemu z tą ligą meksykańską, jeżeli chodzi o Bogusza i to, gdzie on się przenosi. Chyba kadra jest dziś w takim momencie, że po prostu piłkarz musi grać. A czy to będzie Ekstraklasa, czy inna liga, to już jest na drugim planie. Mamy ogromny problem z tym, że nasi kadrowicze nie grają. Także moim zdaniem nawet krok ewentualnie w bok do Meksyku nie sprawi, że kadra odtrąci Bogusza, a Michał Probierz dalej będzie mu się przyglądał - oświadczył.

Tę decyzję skomentowali także dziennikarze sportowi. Jacek Laskowski stwierdził, że Bogusz ucieka tak naprawdę z oka fanów oraz reprezentacji Polski i nie rozwinie się jako zawodnik. Z kolei Mateusz Borek uważa, że lepiej, iż poszedł do topowego klubu w Meksyku, niż drugorzędnego w Hiszpanii czy Włoszech.